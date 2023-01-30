Унаслідок обстрілу Херсонського порту стався витік нафтопродуктів у Дніпро

Через обстріл Херсонського порту з боку росіян були пошкоджені два іноземні судна, через що стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям.

Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів.