БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
906 відвідувачів онлайн
Новини Транспорт
245 0
Дніпро (164) Херсонщина (117) нафтопродукти (424)

Унаслідок обстрілу Херсонського порту стався витік нафтопродуктів у Дніпро

Новини БізнесЦензор Транспорт

порт,херсон

Через обстріл Херсонського порту з боку росіян були пошкоджені два іноземні судна, через що стався витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Нещодавно російська армія атакувала Херсонський порт. Через ворожий обстріл пошкодження зазнали два судна, що належать іноземним компаніям.

Російським снарядом було пробито корпус та місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нині силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 