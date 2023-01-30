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Українські хакери зламали архів російського "Газпрому"

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газпром

IT-армія України зламала архів російського "Газпрому" та отримала доступ до 6 тис. файлів щодо одного з найбільших газових родовищ РФ.

Про це повідомляє пресслужба ІТ-армії України у Telegram.

"IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну – ПАТ "Газпром", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що архів ємністю 1,5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності. Зокрема, звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині в Іркутській області.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+4
Треба було вивести з ладу, систему.. а що то нам з тих даних? Ми ж туди гатити не будем..
А США й так знають про усі стратегічні точки срашки
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30.01.2023 10:51
+4
Що змогли те й зламали, це гімно можна було і не ламати.якось пох на результати буріння на якомусь кацапському родовищі чи відомість виплати премій на буровій..як що ці хакера працюють за свій кошт то хай буде це їхнє діло, але якщо це хакери гівнорозвідника буданова то це вже яйця по 17 гривень штюка, це вже спрацюють гроші і показують роботу там де її немає.Клоуни такі клоуни і зєлєнскій їх прєдвтдітєль під керівництвом єрмака звичайно, як же ж без нього.
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30.01.2023 11:12
+3
робота іде в багатьох напрямках, що можуть ламають, що треба оприлюднюють. Не панікуй
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30.01.2023 11:27
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Треба було вивести з ладу, систему.. а що то нам з тих даних? Ми ж туди гатити не будем..
А США й так знають про усі стратегічні точки срашки
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30.01.2023 10:51 Відповісти
яке безглузде використання часу, грошей і можливостей
треба ломати телекомунікаційні системи, супутники та зомбуюче телебачення!!! коли ця банальна річь дійде до керівництва тими "українськими хакєрами"??
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30.01.2023 10:55 Відповісти
Це те що вони можуть зламати
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30.01.2023 11:07 Відповісти
псевдохакєри
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30.01.2023 11:14 Відповісти
робота іде в багатьох напрямках, що можуть ламають, що треба оприлюднюють. Не панікуй
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30.01.2023 11:27 Відповісти
ти значення слова "панікувати" розумієшь? чи графоман?
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30.01.2023 12:02 Відповісти
заспокійся чуваче - все буде норм😎
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30.01.2023 16:18 Відповісти
Пусть хакеры подскажут, как парашникам закачать газ в дупу Ху*лу.
Никому другому в мире он скоро уже не понадобится.
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30.01.2023 11:00 Відповісти
Що змогли те й зламали, це гімно можна було і не ламати.якось пох на результати буріння на якомусь кацапському родовищі чи відомість виплати премій на буровій..як що ці хакера працюють за свій кошт то хай буде це їхнє діло, але якщо це хакери гівнорозвідника буданова то це вже яйця по 17 гривень штюка, це вже спрацюють гроші і показують роботу там де її немає.Клоуни такі клоуни і зєлєнскій їх прєдвтдітєль під керівництвом єрмака звичайно, як же ж без нього.
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30.01.2023 11:12 Відповісти
Якби зломали чорну касу Газпрому, це одне.
А ці файли можуть сунути собі в одне місце.
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30.01.2023 11:43 Відповісти
Цікаво взнати чим там баба Юла займалась з газпромом
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30.01.2023 17:23 Відповісти
Саме зараз цікаво? Й так зрозуміло, але навряд чи ця інфа дозволить отримати більше міжнародної допомоги...
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30.01.2023 18:52 Відповісти
Та пішла та баба Юла нахій назавжди
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30.01.2023 20:50 Відповісти
А в Україні є ІТ війська? Прикольно
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31.01.2023 07:47 Відповісти
 
 