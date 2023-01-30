6 615 14
Українські хакери зламали архів російського "Газпрому"
Новини БізнесЦензор Технології IT
IT-армія України зламала архів російського "Газпрому" та отримала доступ до 6 тис. файлів щодо одного з найбільших газових родовищ РФ.
Про це повідомляє пресслужба ІТ-армії України у Telegram.
"IT-армією України отримано доступ до інформації щодо діяльності найбільшого наповнювача держбюджету, а відповідно головного спонсору тероризму та вторгнення в Україну – ПАТ "Газпром", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що архів ємністю 1,5 Гб містить понад 6 тис. файлів групи компаній "Газпром" щодо фінансово-господарської діяльності. Зокрема, звіти про випробування та буріння, впровадження та налаштування автоматизованих систем на Ковиктинській свердловині в Іркутській області.
Топ коментарі
+4 Robert Bodnar
показати весь коментар30.01.2023 10:51
+4 Остап ca057b24
показати весь коментар30.01.2023 11:12
+3 MrStepanovM
показати весь коментар30.01.2023 11:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
А США й так знають про усі стратегічні точки срашки
треба ломати телекомунікаційні системи, супутники та зомбуюче телебачення!!! коли ця банальна річь дійде до керівництва тими "українськими хакєрами"??
Никому другому в мире он скоро уже не понадобится.
А ці файли можуть сунути собі в одне місце.