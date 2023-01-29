Майже половина українських біженців у Литві знайшла роботу, але більшість прагне її змінити, – дослідження

Із початку повномасштабної війни РФ в Україні у Литві працевлаштувалася 21 тис. українців – приблизно половина всіх працездатних біженців.

Про це свідчать резльтати дослідження, проведеного Вільнюським офісом Міжнародної організації з міграції (IOM Lietuva) разом із литовським агентством з працевлаштування SOPA, передає Delfi.

Згідно з ними, найчастіше українцям не вдається знайти роботу через незнання мови та наявність малолітніх дітей.



"У листопаді-грудні 2022 року ми провели опитування, в якому брали участь 104 респонденти. Найчастіші причини, через які українці не можуть влаштуватися на роботу – мовний бар'єр та догляд за дітьми. Більшість жінок з України приїхала не лише з малолітніми дітьми, а й з літніми членами сім'ї, тому на них лежить подвійне навантаження, знайти роботу в такому разі буває нелегко", – сказала представниця SOPA Інга Шукайтене.



Найбільше українців працює у великих містах Литви: Вільнюсі – 6800, Каунасі – 2900, Клайпеді – 2600.

Водночас 78,4% учасників опитування сказали, що хотіли б поміняти роботу. Причини такого бажання різні, але 41% респондент незадоволений зарплатою (вважає її надто низькою), 28,2% хотіли б працювати у сфері своєї кваліфікації, а 12,8% скаржаться на тяжкі умови праці.

Також 46,2% респондентів зазначили, що думають про відкриття свого бізнесу у Литві, але їм не вистачає інформації. Майже половина наголошує на нестачі консультацій у фахівців.

За даними Департаменту статистики Литви, з початку війни Росії в Україні в лютому 2022 року до країни прибуло 71,5 тисячі біженців. Деякі з них могли покинути Литву та переїхати в інші країни, або повернутися додому.