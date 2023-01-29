Україна та США обговорили механізми аудиту американської допомоги

Українські та американські чиновники обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook.

"Цього тижня у ході аудиту американської допомоги у Києві перебували інспектори Міноборони, Державного департаменту США та USAID (Office of Inspector General). Під час зустрічі обговорили механізми та процедури прозорості та підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови", – зазначив він.

За його словами, кілька тижнів тому уряд ухвалив рішення про створення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Одним із його завдань є опрацювання механізму координації та підзвітності донорської допомоги, зокрема і через імплементацію процедур закупівель міжнародних фінансових інституцій.

"Ми запропонували створити відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проєктів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (U.S. GAO)", – додав віцепрем’єр.

Кубраков наголосив, що наразі є критично важливий доступ до механізмів прямих закупівель у виробників, адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень.

Так, завдяки прямий контрактам "Укрзалізниці" з американським Exxon Mobile чи польським Orlen за кілька місяців вдалося подолати дефіцит палива, що склався навесні.