Жителям звільнених територій виплатили готівкою понад 220 мільйонів гривень допомоги
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У межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено кеш-підтримку мешканцям деокупованих територій на загальну суму більше 223,7 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій.
Проєкт стартував у вересні минулого року й наразі виплати на звільнених територіях продовжуються.
Так, допомогу готівкою у розмірі 1200 грн від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 93 тисячі громадян на деокупованих територіях Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей.
Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено кеш-допомогу в розмірі 2200 грн більше 37 тисячам осіб, що проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини.
Як наголошують у Мінреінтеграції, міжнародні донори планують і надалі надавати кеш-підтримку, щоб охопити якомога більшу кількість громадян, які пережили окупацію та залишаються на деокупованих територіях.
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