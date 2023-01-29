Жителям звільнених територій виплатили готівкою понад 220 мільйонів гривень допомоги

У межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Укрпошти та міжнародних організацій забезпечено кеш-підтримку мешканцям деокупованих територій на загальну суму більше 223,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій.

Проєкт стартував у вересні минулого року й наразі виплати на звільнених територіях продовжуються.

Так, допомогу готівкою у розмірі 1200 грн від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 93 тисячі громадян на деокупованих територіях Харківської, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено кеш-допомогу в розмірі 2200 грн більше 37 тисячам осіб, що проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини.

Як наголошують у Мінреінтеграції, міжнародні донори планують і надалі надавати кеш-підтримку, щоб охопити якомога більшу кількість громадян, які пережили окупацію та залишаються на деокупованих територіях.