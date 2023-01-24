Заступник голови ОП Шурма озвучив плани влади заборонити продаж алкоголю та сигарет за готівку
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Офіс президента пропонує заборонити купівлю сигарет та алкоголю за готівку.
Про це на брифінгу в вівторок сказав заступник керівника ОП Ростислав Шурма, передає Ліга.
Він пояснив, що акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку наполегливо лобіює Офіс президента. Але підвищення акцизів потрібно буде проводити у комплексі з покращенням адміністрування податків.
"Ми плануємо дві фундаментальних зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеяться на пачки, а унікальний QR-код. <...> Другий концепт ми ще обговорюємо, рішення не прийняли. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату карткою", – сказав Шурма.
За його словами, такий формат де-факто уже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року.
"Всі постачальники пального перевели клієнтів на оплати картками і на оплати через застосунок. Думаю, дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися. Це дозволило обілити обіг пального. Я упевнений, що це ж відбудеться з тютюном і алкоголем", – сказав Шурма.
Як повідомляв БізнесЦензор, Офіс президента зберігає план проведення податкової реформи, однак нові ставки податків можуть відрізнятися від попередньо анонсованих. При цьому заради зниження податків для бізнесу планується суттєво підвищити акцизи.
Планується підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби, алкоголь та пальне до середніх європейських рівнів.
Раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.
Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.
Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.
Будь ласка, зачекайте...
У школяра немає банківської картки, тому він ніде не купить ПЕРШУ у житті цигарку або пляшку пива.
А коли піде на роботу та отримає першу, дуже невеличку зарплатню, то пожалкує витратити величезні гроші на пачку цигарок.
Вважаю тютюнові вироби та алкогольні такими же наркотиками як опіум, бо на них також підсаджуються.
А мій син з моїм племінником влітку збирали певну суму грошей, купували собі пачку цигарок і ховали недалеко від нашої дачі, під мостом. Він вже дорослий і палить майже пачку в день, зараз його не чіпляю за це, бо він у ЗСУ...
Все це пробний шарік для чогось більшого, щось єрмак мутить через своїх шісток.
***** їм мало т'Имашенків, лозинських за 400к$ і всякої *******. Нічого не вчить.
Цікаво, а Борис вже поїхав до дому?
Може треба ще разок приїхати
Оглянитесь вокруг. На каждой остановке, в каждом крупном/мелком магазине и забегаловке, масса алкоголя и сигарет. Последнее вообще выбирай что хочешь. Сигареты, сигареллы, папиросы, сигары, электронные, вейпы. Каждый год что-то придумывают, чтобы подсадить как можно больше молодежи. Вам самим то это не надоело?
Тебе скоро з трубочки глдувать будуть і попробуєш не прлкукарікати те, що потрібно.
А на рахунок рабів - впевнений що ти як і інші 73% баранів вибрали в 2019 році цю владу а зараз скрізь дописуєте що хтось винуватий, а не ти баране... так що закрийся і не говори на інших бо сам голосував "щоб поржать по приколу"
І якщо тебе, як мавпу, навчили розраховуватися карткою це не означає, що ти розумний.
Методично прив'язують до ланцюга і одночасно роблять цей ланцюг ще коротшим.
Шурма, Єрмак, Зеленський, Шмигаль
А повію можна і по безналу, їй на картку )))
Лохторату 73/43% рівно в 10 раз зменшиться!
ви покидьки рівень життя підніміть, судовому реформу зробить, а не воюйте с ФОПами та бабусями і тоді люди не будуть гроші ховати...і так будуть картками платити, а не шукати де дешевше
Що гірше, бабуся яка живе тільки на пенсію, чи хлопчик/дівчина десяти років, котра купує у неї першу у житті цигарку?
Колись, ще при Кучмі, котрий сказав міністру Кравченко, щоб його патрульні не чіпали цих бабусь, у моєму місті таки бабусі продавали цигарки діточкам з дитячого дому. СИРОТАМ!!!
Я мимо проходив, запитав - що ж ви робите? Ну вона мені у відповідь, що їй треба жити. На що я відповів дуже різко.
Це факт.
А якщо якісь конкретний телепень це зможе зробити, то це буде виключення з правила.
Але я визнаю що це перший, на мій погляд гарний закон. Скоріш за все СН думали про інше, але у підсумку від цього закону більше користі Україні, ніж шкоди. Ну до речі, ідеальних законів взагалі не існує ніде у світі, бо навить закон проти корупції заважає корупціонерам )))
Династія...