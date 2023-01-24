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Новини Регуляторна політика
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акциз (227) алкоголь (344) тютюн (240) Шурма (10)

Заступник голови ОП Шурма озвучив плани влади заборонити продаж алкоголю та сигарет за готівку

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

сигареты,тютюн

Офіс президента пропонує заборонити купівлю сигарет та алкоголю за готівку.

Про це на брифінгу в вівторок сказав заступник керівника ОП Ростислав Шурма, передає Ліга.

Він пояснив, що акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку наполегливо лобіює Офіс президента. Але підвищення акцизів потрібно буде проводити у комплексі з покращенням адміністрування податків.

"Ми плануємо дві фундаментальних зміни. Перше – це електронний акциз. Не допотопні акцизні марки, які клеяться на пачки, а унікальний QR-код. <...> Другий концепт ми ще обговорюємо, рішення не прийняли. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари виключно в безготівковий формат, тобто в оплату карткою", – сказав Шурма.

За його словами, такий формат де-факто уже вдалося випробувати під час паливної кризи навесні 2022 року.

"Всі постачальники пального перевели клієнтів на оплати картками і на оплати через застосунок. Думаю, дискомфорт тривав тиждень-два. Далі всі адаптувалися. Це дозволило обілити обіг пального. Я упевнений, що це ж відбудеться з тютюном і алкоголем", – сказав Шурма.

Як повідомляв БізнесЦензор, Офіс президента зберігає план проведення податкової реформи, однак нові ставки податків можуть відрізнятися від попередньо анонсованих. При цьому заради зниження податків для бізнесу планується суттєво підвищити акцизи.

Планується підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби, алкоголь та пальне до середніх європейських рівнів.

Раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.
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Топ коментарі
+13
Ермачина опять мутит какую-то схему, а Шурма озвучил.Желание одно,чтоб вы зеленое кодло сдохли.
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24.01.2023 21:55
+10
Директор ахметівського підприємства, лідер Опоблоку Запоріжжя сьогодні навчає як жити...
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24.01.2023 22:46
+7
А вы карточки введите, ох они и помогут проводить реформы. Хочется процитировать фразу усталой лошади (Лаврова) - дебилы бл...
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24.01.2023 22:18
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Трохи незрозуміло, хіба на АЗС не можна заправитись за готівку? Чи це стосується тільки опту?
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24.01.2023 21:38 Відповісти
Це було навесні, тоді не можна було за готівку! А Шаурмі це сподобалось, що холопи контрольовані
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24.01.2023 22:23 Відповісти
Особисто я вважаю це вірним рішенням.

У школяра немає банківської картки, тому він ніде не купить ПЕРШУ у житті цигарку або пляшку пива.
А коли піде на роботу та отримає першу, дуже невеличку зарплатню, то пожалкує витратити величезні гроші на пачку цигарок.

Вважаю тютюнові вироби та алкогольні такими же наркотиками як опіум, бо на них також підсаджуються.
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25.01.2023 17:17 Відповісти
Послухайте, я теж вважаю це наркотиками і шкідливими... але хіба можна позбавляти дитину радощів спробувати цигарки або спиртне? Ми всі були дітьми і пам'ятаємо як це було прикольно
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25.01.2023 20:33 Відповісти
Колись мій син, дітлахом, сказав мені - кінь палити. У туж мить я кинув у урну цигарку, пачку та запальничку і не курю вже років двадцять.
А мій син з моїм племінником влітку збирали певну суму грошей, купували собі пачку цигарок і ховали недалеко від нашої дачі, під мостом. Він вже дорослий і палить майже пачку в день, зараз його не чіпляю за це, бо він у ЗСУ...
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25.01.2023 23:12 Відповісти
Ермачина опять мутит какую-то схему, а Шурма озвучил.Желание одно,чтоб вы зеленое кодло сдохли.
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24.01.2023 21:55 Відповісти
"Какуюто"...а яку?Можна варіанти схем?Нема?Отож...А логіка проста - безготівковий розрахунок майже повністю виключає контрафактні потоки,все стає видно як на долоні - де,кому,скільки та за що...Тому,шановна Тетяна до обсирання теж треба підходити з розумом,сказати,наприклад,що "зелені" хочуть виявити оті потоки з метою їх привласнити...або хоч відсоток взяти...
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25.01.2023 10:29 Відповісти
а з якого дива мене мають обмежувати в правах ? це перекладання з хворої голови на здорову. Якщо ви прихільник "большого брата", то я ні. Готівка - це свобода і зручність особливо зараз, коли зі світлом і зв'язком трохи срака
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25.01.2023 12:07 Відповісти
Шаурма вернись на Запорожсталь,даже там от тебя меньше вреда было.
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25.01.2023 14:54 Відповісти
А вы карточки введите, ох они и помогут проводить реформы. Хочется процитировать фразу усталой лошади (Лаврова) - дебилы бл...
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24.01.2023 22:18 Відповісти
Так вони і хочуть продуктові картки ввести і талони на товари! Тільки в електронному вигляді. Шаурма відкрито схвалює практику бензину навесні. Тобто, споживач спочатку купує талони, а тільки потім витрачає ці талони.
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24.01.2023 22:29 Відповісти
А ну просветите. В семье три авто, живу в Запорожье. Весной никаких талонов в глаза не видел. Это из разряда сам пошутил, сам и посмеялся?
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25.01.2023 10:12 Відповісти
Система проста, купуєш літри по безготівці на картку ВОГ, або поповнюєш в гривнях. А потім можеш розрахуватись цими літрами або коштами тільки в мережі ВОГ. От що сподобалось Шурмі, що держави легко контролює холопів
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25.01.2023 20:44 Відповісти
Директор ахметівського підприємства, лідер Опоблоку Запоріжжя сьогодні навчає як жити...
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24.01.2023 22:46 Відповісти
Так дожилися риги які співпрацюють з кацапами вводять картки для Українців.
Все це пробний шарік для чогось більшого, щось єрмак мутить через своїх шісток.
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24.01.2023 23:19 Відповісти
До повної заборони готівки. А потім соцрейтинг. А потім блокування рахунків за "возбухание" на власть. А потім...все. Ласкаво просимо у цифровий концтабір.
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25.01.2023 12:43 Відповісти
А збоку бігає обоСранцев з розбитим касовим апаратом і пританцьовує..
***** їм мало т'Имашенків, лозинських за 400к$ і всякої *******. Нічого не вчить.
Цікаво, а Борис вже поїхав до дому?
Може треба ще разок приїхати
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24.01.2023 23:45 Відповісти
А можно чуть больше аргументации?
Оглянитесь вокруг. На каждой остановке, в каждом крупном/мелком магазине и забегаловке, масса алкоголя и сигарет. Последнее вообще выбирай что хочешь. Сигареты, сигареллы, папиросы, сигары, электронные, вейпы. Каждый год что-то придумывают, чтобы подсадить как можно больше молодежи. Вам самим то это не надоело?
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25.01.2023 10:16 Відповісти
100%
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25.01.2023 17:19 Відповісти
Підтримую у разі повної відмови від обігу готівки. Але після Перемоги і забезпечення технічної і практичної можливості розрахуватись карткою.
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25.01.2023 06:08 Відповісти
безготівковий ідіотизм.Пропоную перевести абсолютно ВСЕ ,через карточки і життя теж.А ще краще чіпи в голови вживити
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25.01.2023 09:55 Відповісти
Ну создают черный рынок, самогон и прочее. Нал "зарабатывают" на пенсию.
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25.01.2023 09:56 Відповісти
Нормальна ідея. Основний контрафакт продається на всяких оптових точках, в дрібних МАФ і т.д. Великі мережі не звязуються ніколи з контрафактною продукцією. Тому електронний акциз та електронні розрахунки не повністю але дуже помітно вирішать проблему. А на рахунок дописів що чорний ринок, самогон - нормальні люди давно нічого не купують на чорному ринку і не пьють ті бормотухи.
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25.01.2023 10:47 Відповісти
Ти зі своїми ідеями пішов за руським кораблем разом з шурмою риги ніяк не загонять всіх в стойло
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25.01.2023 10:54 Відповісти
ти вже давно на тому кораблі
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25.01.2023 10:57 Відповісти
Нормальний раб, якісний!

Тебе скоро з трубочки глдувать будуть і попробуєш не прлкукарікати те, що потрібно.
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25.01.2023 13:43 Відповісти
хочеш купувати і жлуктити контрафактний алкоголь - то не проблема, купуй в кіосках привокзальних та на гуртівнях за готівку. Вперед. Для мене не проблема розрахуватись карткою (готівки майже не ношу вже рік) і купити якісні продукти.
А на рахунок рабів - впевнений що ти як і інші 73% баранів вибрали в 2019 році цю владу а зараз скрізь дописуєте що хтось винуватий, а не ти баране... так що закрийся і не говори на інших бо сам голосував "щоб поржать по приколу"
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25.01.2023 17:36 Відповісти
Не всі такі довбні як ти.
І якщо тебе, як мавпу, навчили розраховуватися карткою це не означає, що ти розумний.
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25.01.2023 17:44 Відповісти
кацапчику "Алексей Осипов" - розраховуйся "рублями" і не мороч яйця іншим
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25.01.2023 19:52 Відповісти
в цифровом гулаге живые позавидуют мертвым. Сначало сигареты и алкоголь, потом все, потом без прививки нельзя будет покупать, потом без сдачи днк анализов.
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25.01.2023 10:53 Відповісти
Поступово призвичаюютб до рабства.

Методично прив'язують до ланцюга і одночасно роблять цей ланцюг ще коротшим.

Шурма, Єрмак, Зеленський, Шмигаль
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25.01.2023 13:41 Відповісти
вони лише шістки глобалістів.
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25.01.2023 14:10 Відповісти
Гігієнічні прокладки
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25.01.2023 16:01 Відповісти
А как можно шлюху будет снять по безаналу?
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25.01.2023 14:48 Відповісти
Шлюху знімають за пляшку якогось алкоголю.

А повію можна і по безналу, їй на картку )))
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25.01.2023 17:21 Відповісти
бухло тоже токо за картку
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25.01.2023 20:35 Відповісти
Ну да. Але шлюхе не треба на картку гроші кидати
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25.01.2023 23:13 Відповісти
Ооооо! Я тільки за!
Лохторату 73/43% рівно в 10 раз зменшиться!
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25.01.2023 15:30 Відповісти
Чергова дурість! Торгівля "підакцизом" піде повністю "в тінь"
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25.01.2023 16:03 Відповісти
це ті що хотіли контрабанду побороти, а насправді створюють все щоб вона процвітала...

ви покидьки рівень життя підніміть, судовому реформу зробить, а не воюйте с ФОПами та бабусями і тоді люди не будуть гроші ховати...і так будуть картками платити, а не шукати де дешевше
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25.01.2023 16:20 Відповісти
Просте питання.

Що гірше, бабуся яка живе тільки на пенсію, чи хлопчик/дівчина десяти років, котра купує у неї першу у житті цигарку?

Колись, ще при Кучмі, котрий сказав міністру Кравченко, щоб його патрульні не чіпали цих бабусь, у моєму місті таки бабусі продавали цигарки діточкам з дитячого дому. СИРОТАМ!!!
Я мимо проходив, запитав - що ж ви робите? Ну вона мені у відповідь, що їй треба жити. На що я відповів дуже різко.
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25.01.2023 17:27 Відповісти
якщо хлопчик захоче купити цигарку він її купить
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25.01.2023 20:31 Відповісти
Наприкінці двадцятого віку німці вирішили різко підняти ціни на цигарки, щоб відвадити дітлахів від паління. Результат був дуже швидкий - зменшилась кількість почавших курити більш ніж на 50%

Це факт.

А якщо якісь конкретний телепень це зможе зробити, то це буде виключення з правила.
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25.01.2023 23:08 Відповісти
в том то і діло, що якісь їхні ідеї про покращення, покращення не приносять, а тільки роблять ще хужче і стосується тільки пересічних громодян
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25.01.2023 23:35 Відповісти
Я намагаюсь бути об'єктивним, тому не кидаюсь виключно лайном на цю владу. Для мене вони зрадники, які у антиконституційний спосіб протягли закон про ринок української землі у найгіршому, латиноамериканському варіанті, що вже довела історія. Я виключно за той варіант, який по с/г землі існує у Франції, мені навить не подобається варіант як у Польщі.

Але я визнаю що це перший, на мій погляд гарний закон. Скоріш за все СН думали про інше, але у підсумку від цього закону більше користі Україні, ніж шкоди. Ну до речі, ідеальних законів взагалі не існує ніде у світі, бо навить закон проти корупції заважає корупціонерам )))
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26.01.2023 12:16 Відповісти
Це синок того самого Шурми. Пам"ятаєте?
Династія...
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25.01.2023 16:59 Відповісти
Якщо картки будуть без ідентифікації особи і мого прізвища, то будь-ласка! Гойда, я за будь-які електронні інновації) а так, ці заклики до цифровізації це насправді про контроль, а не про **********!
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25.01.2023 20:56 Відповісти
 
 