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Новини Влада
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Зеленський призначив заступником голови ОП соратника Єрмака замість звільненого Кирила Тимошенка

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кулеба,олексій

Володимир Зеленський призначив заступником голови Офісу президента Олексію Кулебу.

Відповідний указ президента №42 від 24 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.

Водночас іншим своїм указом Зеленський звільнив Кулебу із посади голови Київської обласної державної адміністрації, яку він обіймав із травня 2022 року. 

Раніше Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, був радником на громадських засадах гендиректора КП "Плесо", обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. До цього працював у ТОВ "Аспер Естейт, бенефіціаром якого він є.

Мер столиці Віталій Кличко заявляв, що призначив Олексія Кулебу головою Департаменту благоустрою Києва за рекомендацією голови Офісу президента Андрія Єрмака. Натомість сам Кулеба заявляв, що Єрмак жодним чином йому не допомагав, та їх взагалі ніщо не пов’язує. Єрмак ухилявся від прямої відповіді на це запитання.

З відкритих джерел відомо, що у 2011-2013 роках Кулеба та Єрмак, зокрема, під час підготовки до "Євро-2012", були разом у складі громадської ради Київської міської державної адміністрації.

Як повідомлялося, раніше у вівторок президент Володимир Зеленський звільнив свого давнього соратника Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента. Низка депутатів пов’язувала звільнених голів ОДА з Тимошенком.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+17
Зє-піздота - найвеличніші ігроки у наперстки. З "мудрим нарідом" України.
Похоже, вони зібралися жити вічно...
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24.01.2023 21:25
+11
Зелений 🤡 клоун крутить цирк і тасує колоду але все під контролем свого хазяїна єрмака.напевно побачимо тимошенкв вже або послом або міністром.
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24.01.2023 21:57
+8
Ермак вас всех продаст,купит и снова продаст...Но уже подороже.
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24.01.2023 22:23
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Зє-піздота - найвеличніші ігроки у наперстки. З "мудрим нарідом" України.
Похоже, вони зібралися жити вічно...
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24.01.2023 21:25 Відповісти
Хтоб сумнівався. Розведи лохторат як ...власне лохторат
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24.01.2023 21:34 Відповісти
Зелений 🤡 клоун крутить цирк і тасує колоду але все під контролем свого хазяїна єрмака.напевно побачимо тимошенкв вже або послом або міністром.
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24.01.2023 21:57 Відповісти
Ермак вас всех продаст,купит и снова продаст...Но уже подороже.
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24.01.2023 22:23 Відповісти
снова кровати переставили )))
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24.01.2023 22:43 Відповісти
Этот цирк когда то закончится?
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24.01.2023 22:51 Відповісти
Только со сменой этой зеленой власти.Но не факт,что мудрый нарид не выберет еще хуже.
Не дай бог жалеть о уходе Зели.
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24.01.2023 23:09 Відповісти
Хуже нє будіт! Це вже точно. Чи ні?
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25.01.2023 00:21 Відповісти
один прибарахлився,наступтий на черзі,слідуючому приготуватись
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24.01.2023 23:03 Відповісти
Непотопляемый ермак на месте. А где же изменения? Все только имитация. Это просто ганьба.
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24.01.2023 23:36 Відповісти
Одного кента Єрмака звільнив... іншого призначив. Звільни краще Єрмака...
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25.01.2023 08:15 Відповісти
Пока шуты во власти ничего толком не изменится - одного мудака заменяют другим!!!!!!
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25.01.2023 09:17 Відповісти
Все очень просто. Тимошенко пришел в ОП с Богданом, к тому же координировал программу "Велике крадівництво". Сейчас заменен на человека Ермака. Стоит отметить большую гибкость господина Тимошенко - так долго оставался на должности после смены главы ОП
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25.01.2023 10:59 Відповісти
два дибіла-це кулєби.
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25.01.2023 13:05 Відповісти
міняй не міняй - там інших немає - суцільні безумні ...
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26.01.2023 09:27 Відповісти
 
 