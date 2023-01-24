Зеленський звільнив очільників п’яти областей
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Президент Володимир Зеленський звільнив голів обласних адміністрацій Херсонської, Дніпропетровської, Сумської, Запорізької та Київської областей.
Відповідні укази президента №№37-41 від 24 січня оприлюднено на офіційному сайті голови держави.
Зокрема, Ярослава Янушевича звільнено з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації, Валентина Резніченка – з посади голови Дніпропетровсьої ОДА, Дмитра Живицького – з посади голови Сумської ОДА, Олександра Старуха – з посади голови Запорізької ОДА, Олексія Кулебу – з посади голови Київської ОДА.
Як повідомлялося, раніше у вівторок президент Володимир Зеленський звільнив свого давнього соратника Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента. Низка депутатів пов’язувала звільнених голів ОДА з Тимошенком.
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Сама її назва--носить ім*я компартійного функціонера- Кірова із міста на Неві--Ленінграда / колиски ліліПУТІНА.../
У нас стабільне пристанище--- лежбище кремлівських емісарів . Пропутінська гидота невтомно знущається над АТО-шниками та нами.злидотою. пенсіонерами ... Доконують своєю солдафонською тупістю --- пихаті амбіції вихлюпують аж закрай...
Третій рік НЕ можу вижебракувати. належну мені субсидібю !!! Що вони / мерзенні /витворяють--це жах !!! Переводили НЕ туди і НЕ тому кошти. штучно створпюючи заборгованість перед іншими.навіть викрадали документи із громадської приймальні Світловодської МіськРади...На Рішення. Постанови Судів --- НЕ реагують... На десяток звернень до ГАРАНТА-- чхати хотіли... Їм ліньки навіть прочитати. що там 75-річ-ний стариць просить. чого добивається... По шаблону/під копірку/ надсилають знущальницькі відписки /за цинізмом - НЕ поступаючись оркам.../
Одним словом : гидота доконана ---це НЕСТЕРПНО !!! Робиться все можливе і навіть більше щоб обиватель заволав :---вОЛОДЯ! СПАСАЙ !!! ОСВОБОДИ НАС!!! ВВЕДИ...