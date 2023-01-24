Проєкт "Армія дронів" закупив уже 1711 безпілотників для ЗСУ

У межах проєкту "Армія дронів" законтрактовано 1711 безпілотників, майже 1000 з них уже передані українським військовим.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, із них – 1056 дронів українських виробників.

"Міноборони, Генштаб та Держспецзв'язку аналізують успішність кожного виду БПЛА для формування найефективнішої армії дронів. А гроші для такої інноваційної армії збираємо через United24", – нагадав Федоров.

Проєкт "Армія дронів" створений за участю Генштабу ЗСУ та Міністерства цифрової трансформації 1 липня 2022 року. У рамках проєкту заплановано закупівлю та ремонт безпілотників за рахунок донатних коштів, а також курси навчання по поводженню з ними.