Нацкомісія з цінних паперів виявила ще 6 сумнівних інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще шість кейсів.

У Комісії нагадали потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестуванням через осіб, діяльність яких в Україні знаходиться поза зоною регулювання та нагляду.

Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

Повний перелік проєктів наведений на офіційному сайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту", можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.