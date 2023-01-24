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Колишня фірма подруги голови Дніпропетровської ОВА Резніченка отримала ще 100 мільйонів на утримання доріг

Новини БізнесЦензор Транспорт

зеленський,єрмак,резніченко

Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації уклав угоду із ТОВ "Будінвест інжиніринг" на утримання автомобільних доріг місцевого значення за 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Строк надання послуг – до 16 травня 2023 року.

Це черговий контракт Дніпропетровської ОДА з фірмою, засновницею якої до останнього часу була Яна Хланта – фітнес-тренерка та близька подруга очільника області Валентина Резніченка, звільнення якого з цієї посади сьогодні підтримав Кабмін

19 грудня ТОВ "Будінвест інжиніринг" вже отримав від Дніпропетровської ОВА підряд на експлуатаційне утримання доріг області вартістю 16,64 млн грн.

"Будінвест інжиніринг" почав заробляти на підрядах у Дніпропетровській області в 2017 році, коли обладміністрацію вперше очолив Резніченко. За даними системи Spending, пік заробітків на ремонтах доріг припав на 2021-2022 роки, коли Резніченко вдруге очолив ОДА, а його радник Юрій Голик став консультантом "Великого будівництва".  2 листопада 2022 року компанія отримала 1,5 млрд грн на ремонт і експлуатацію доріг у регіоні. 

Уже 9 листопада Яна Хланта вийшла зі складу засновників, зараз основним власником фірми є Павло Чухно. Це віцепрезидент спортклубу "Прометей". Президентом клубу є давній знайомий Резніченка Володимир Дубинський. Він та його брат Леонід розшукуються у США за шахрайство.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року детективи НАБУ провели серію обшуків у Дніпрі у фігурантів кримінальної справи, пов’язаної із "Великим будівництвом", серед яких – голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Також обшуки провели у підрядників ОВА – у приміщеннях фірми "Будінвест інжиніринг", на виробничих підприємствах та у пов’язаних осіб компанії. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+15
Ну все як очікували під кінець ця зелена мразота ще й 100 ляпів вихідного пособія лярві виписав.
Зелені клоуни на чолі з найвеличнішим 🤡 клоуном Зе.
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24.01.2023 22:00
+9
Маляр смотрит, как преданая сабоченка или сосненка?
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24.01.2023 20:15
+4
банда зеублюдков ВСЕХ ПОД ТРИБУНАЛ !
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25.01.2023 01:02
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Слуги служать...
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24.01.2023 19:56 Відповісти
Маляр смотрит, как преданая сабоченка или сосненка?
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24.01.2023 20:15 Відповісти
Да она потекла вся, что не видно что ли?
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24.01.2023 21:50 Відповісти
банда зеублюдков ВСЕХ ПОД ТРИБУНАЛ !
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25.01.2023 01:02 Відповісти
Ну все як очікували під кінець ця зелена мразота ще й 100 ляпів вихідного пособія лярві виписав.
Зелені клоуни на чолі з найвеличнішим 🤡 клоуном Зе.
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24.01.2023 22:00 Відповісти
Воры собрались
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24.01.2023 22:53 Відповісти
.......я вам,*****. "закатаю
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25.01.2023 02:05 Відповісти
Ну, щасти! https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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25.01.2023 03:18 Відповісти
золотое дно
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25.01.2023 05:42 Відповісти
Ничего личного, только спорт.
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25.01.2023 07:24 Відповісти
"Зелена" шобла НЕ ум,НЕ честь,НЕ совість українського народу! Господи прости,кого ж ви українці понавибрали у владу?
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25.01.2023 09:14 Відповісти
По аватарке сложно разобрать Молдова или Румыния. Но мычать из-за бугра очень патриотично. Приезжай и покажи своим примером, как нужно бороться за независимость, в том числе и с "зеленой шоблой"
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25.01.2023 10:08 Відповісти
Це тут зрозуміло, що х цих грошей від 30 до 50 відсотків піде до ОПи
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25.01.2023 11:05 Відповісти
 
 