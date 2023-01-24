Нацкомісія затвердила порядок сертифікації оператора газових сховищ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову "Про затвердження Порядку здійснення процедури сертифікації оператора газосховищ".

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні НКРЕКП 24 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

Порядок розроблений з метою імплементації норм європейського законодавства, забезпечення сертифікації оператора газосховищ, приведення його діяльності до міжнародних стандартів та дотримання вимог щодо запобігання ризиків для безпеки постачання природного газу.

Серед іншого, він визначає перелік документів, даних та інформації, що надаються разом із запитом на сертифікацію, а також саму процедуру сертифікації.

Сертифікація оператора газосховищ, у свою чергу:

створить умови для росту та розвитку ринку природного газу, а також для максимального завантаження потужностей підземних сховищ газу;

сприятиме додатковим фінансовим надходженням від послуг підземного зберігання газу;

сприятме посиленню енергетичної стабільності в Україні та Європі;

сприятиме подальшій інтеграції українського ринку природного газу із європейським.

Як повідомлялося, у грудні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який надає НКРЕКП повноваження проводити сертифікацію операторів газосховищ а також вводить поняття "графік заповнення газосховищ" та "цільовий рівень заповнення газосховищ".

Нагадаємо, ще влітку оператор підземних газових сховищ України АТ "Укртрансгаз" розпочав підготовку до проходження незалежної сертифікації ЄС, запровадженої для операторів зберігання газу. Очікується, що це дозволить Україні претендувати на зберігання страхових запасів газу країн ЄС.