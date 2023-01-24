Нацкомісія оштрафувала два обленерго ДТЕК за порушення графіків відключень

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення накласти на ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "ДТЕК Одеські електромережі" штраф у розмірі 85 тис. грн для кожного за недотримання справедливих графіків відключень.

За результатами перевірок встановлено, що ці підприємства допустили порушення вимог закону "Про ринок електричної енергії", Кодексу систем розподілу та не дотримувались Ліцензійних умов з розподілу електричної енергіїіки відключень електропостачання споживачам, повідомляє Укрінформ із посиланням на рішення НКРЕКП.

Комісія зобов’язала компанії надалі дотримуватись справедливих графіків відключень, а також належно інформувати споживачів про перерви електропостачання.

Крім того, НКРЕКП наклала на керівників згаданих підприємств штрафи у 1700 грн.

Як повідомлялося, 17 січня Нацкомісія оштрафувала АТ "Вінницяобленерго", АТ "Чернівціобленерго" та ПрАТ "Волиньобленерго" за недотримання графіків відключень електропостачання споживачам.