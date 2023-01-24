Китай стає найбільшим покупцем скрапленого газу в світі

Китай стає домінуючою силою на ринку скрапленого газу, при цьому на частку китайських покупців припадає 40% недавніх довгострокових контрактів на постачання CПГ серед глобальних гравців

Китайська Sinopec наприкінці 2022 року уклала угоду на 27 років із QatarEnergy про закупівлю 4 млн тонн СПГ щорічно. Імпорт має розпочатися приблизно 2026 року, пише enkorr.

Також приватна китайська енергетична ENN Group минулого року підписала контракт із техаською компанією Energy Transfer на закупівлю 2,7 млн тонн СПГ щорічно протягом 20 років. Крім того, ENN збільшила угоду про закупівлю з NextDecade до 2 млн тонн на рік протягом 20 років.

Протягом 2021 і 2022 років Китай уклав довгострокові контракти на закупівлю СПГ на суму майже 50 млн тонн на рік, за даними Rystad Energy.

За прогнозами, попит Китаю на природний газ 2030 року буде на 50% вищим, ніж 2021 року.

США зараз є найбільшим постачальником СПГ в Китай на основі довгострокових контрактів. Китай імпортує близько 90 млн тонн СПГ за довгостроковими контрактами, при цьому близько 25 млн тонн припадає на частку США. Австралія посідає друге місце – 17 млн тонн, а Росія – близько 6 млн тонн.

Однак Пекін має намір уникнути залежності від американського СПГ. Країна ретельно диверсифікує постачальників із метою енергетичної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Китай може замінити російське дизпаливо на світових ринках.