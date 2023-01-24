Польща попросить у ЄС компенсацію за зброю для України
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Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава проситиме ЄС про фінансову компенсацію за поставлену Україні зброю.
"Звісно, ми також виступимо із запитом до ЄС про повернення коштів", – сказав Моравецький, пише Європейська правда.
"Це буде черговий тест доброї волі ЄС. ЄС повинен компенсувати нам ці кошти. Маю надію, так і буде", – заявив він.
"В контексті "Леопардів" і надання сучасного спорядження для України, яка обороняється, Польща знову в авангарді, ми знову організовуємо цю допомогу, тиснемо на Німеччину" – зазначив польський прем’єр.
У Євросоюзі в березні 2022 року вперше застосували інструмент Європейського фонду миру. Його метою є повернення державам-членам коштів за озброєння, поставлене Україні. Фонд кілька разів збільшували, а 23 січня 2023 року ЄС ухвалив рішення про виділення на озброєння України додаткових 500 млн євро.
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