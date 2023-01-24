"Газпром" хоче збільшити експорт газу до Узбекистану після втрати ринку ЄС

"Газпром" за тиждень після підписання "дорожньої карти" про співпрацю в газовій галузі з Казахстаном підписав аналогічний документ із керівництвом Узбекистану.

Керівництво Росії, Казахстану та Узбекистану обговорює можливість нарощування поставок російського газу до Казахстану та Узбекистану з урахуванням зростання внутрішнього споживання та експортних зобов'язань перед Китаєм, повідомляє Інтерфакс із посиланням на повідомлення "Газпрому"

Для цього може знадобитися модернізація газотранспортної інфраструктури для доставки газу та навіть будівництво нових газопроводів. У тому числі на території Росії потрібно буде інвестувати в розвиток газотранспортної інфраструктури близько 260 млрд руб.

Як зазначається, цієї зими Узбекистан під час екстремальних холодів зіткнувся з масштабною енергокризою. Президент Шавкат Мірзієєв на нещодавньому засіданні розкритикував чиновників за недбалість у підготовці до осінньо-зимового періоду. За даними влади, у зимові пікові навантаження спостерігається дефіцит газу по республіці до 20 млн кубометрів на добу.

У цьому зв'язку було прийнято рішення активізувати імпорт газу, електроенергії, вугілля і мазуту через дефіцит енергоресурсів на тлі холодів, що настали в країні.

Узбекистан здатний видобувати близько 70 млрд кубометрів газу на рік, але через виснаження запасів, технологічних втрат і відсутність ефективної системи контролю постачання вуглеводнів за останні роки суттєво знизилися.

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Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів. Це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Раніше повідомлялося, що Узбекистан відмовився від "газового союзу" з Росією. Казахстан також заперечував свою участь у такому об'єднанні.

Ініціативу створення газового союзу з Узбекистаном обговорювали президенти Росії та Казахстану – Владімір Путін та Касим-Жомарт Токаєв. Однак, на думку експертів, ані Астана, ані Ташкент у ньому не зацікавлені через загрозу вторинних санкцій.