Путін визнав дефіцит ліків у російських аптеках

Російський президент Владімір Путін визнав нестачу деяких найменувань ліків у російських аптеках, а також суттєве зростання цін на лікарські препарати.

Про це він заявив на нараді з російськими урядовцями, повідомляє пресслужба Кремля.

"І ціни підросли у нас останнім часом, і спостерігався певний дефіцит щодо деяких лікарських препаратів. Незважаючи на те, що у нас спостерігається зростання виробництва фармацевтичної продукції (за три квартали минулого року воно склало приблизно 22%) і 60% у нас на ринку вже вітчизняних лікарських препаратів, проте і дефіцит утворився за деякими препаратами, і ціни зросли", – сказав Путін.

Він додав, що про це свідчать результати вибіркової перевірки аптек.

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Своєю чергою голова виконкому "Общєросійського народного фронту" (ОНФ) Міхаіл Кузнєцов на нараді підтвердив, що організація отримає численні звернення зі скаргами на неможливість придбати окремі препарати, призначені лікарем.

За його словами, найчастіше росіяни стикаються з дефіцитом найбільш популярних ліків, які виписують у зв'язку з сезонними захворюваннями (грипом, ГРВІ), – це антибіотики іноземних торгових марок "Амоксиклав" та "Супракс" та жарознижувальне "Нурофен". Крім того, він констатував нестачу деяких препаратів від онкології.

На його думку, більшість цих препаратів мають російські аналоги, тому потрібна окрема державна програма з просування цих ліків серед пацієнтів та лікарів, а також серед фармацевтів в аптеках.

Раніше МОЗ РФ включило йод і аспірин до списку потенційно дефіцитних ліків. Всього до списку було включено 97 позицій.