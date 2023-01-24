Великі мережі АЗС знову знизили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні ціни на пальне в українських мережах АЗС продовжують знижуватися – 23-34 січня окремі мережі знизили його вартість ще на 1-3,5 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, одразу на гривню за літр подешевшало пальне у мережі АЗС "Укрнафти". Бензин А-95 на її станціях тепер коштує 46,50 грн за літр, А-95+ – 48,50 грн, дизпаливо – до 50,50 грн за літр. Таким чином, вартість пального у державній мережі стала меншою, ніж у таких мережах як UPG і "Авантаж 7", які займають нішу дискаунтерів.

При цьому UPG також знижує ціни – сьогодні у цій мережі всі види пального подешевшали на 70 копійок за літр. Вчора у цій мережі на 50 коп. подешевшало дизельне паливо.

Читайте також: Найбільші мережі АЗС знижують ціни на автогаз декілька тижнів поспіль

Що стосується раніше дуже близької "Укрнафті" консолідованої мережі "Приват" ("Авіас", ANP й інші), то різниця між їхніми цінами з кожним днем більшає – державна мережа продає пальне на 1,5-3,5 грн за літр дешевше. Востаннє "Приват" знижував ціни 20 січня. Всього за останній тиждень пальне в мережі "Укрнафти" подешевшало на 3 грн/л.

Крім того, на 1,3 грн і 0,8 грн за літр сьогодні подешевшали бензини і дизпаливо на станціях столичної мережі KLO: бензин А-95 – до 48,99 грн/л, А-95+ – до 50,99 грн/л, дизедбне паливо – до 52,99 грн/л.

Водночас рівненська мережа "Олас" знизила ціну на бензин А-95 отразу на 3,5 грн – до 46 грн за літр, а миколаївський "Кворум" – на 2,4 грн, до 48,28 грн/л.