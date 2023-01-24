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акциз (227) податки (1996) Офіс Президента (165) Шурма Ростислав (75)

Офіс президента планує підвищити акцизи на алкоголь та пальне до рівня європейських, – Шурма

Новини БізнесЦензор Влада Регуляторна політика

шурма

Офіс президента зберігає план проведення податкової реформи, однак нові ставки податків можуть відрізнятися від попередньо анонсованих. При цьому заради зниження податків для бізнесу планується суттєво підвищити акцизи.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента та один з авторів реформи Ростислав Шурма, повідомляє Укрінформ.

"Ми абсолютно від них (анонсованих раніше податкових ставок "10-10-10", – ред.) не відмовляємось, але й "10-10-10" не є догмою. Якщо ми зрозуміємо, що компроміс – це "9-11-12", то добре. Тобто не є самоціллю зробити цифру 10... Буде певний компроміс, і я не виключаю, що це може бути й по 10%, але це ще поки предмет дискусії", – зауважив Шурма.

Він додав, що водночас планується підвищити ставки акцизного податку на тютюнові вироби, алкоголь та пальне до середніх європейських рівнів.

"Один із компенсаторів, які ми передбачаємо, – це підвищення оподаткування шкідливого споживання. Що таке шкідливе споживання? Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. У межах цієї реформи ми будемо приводити акцизні ставки податків до середніх європейських рівнів", – сказав Шурма.

За його словами, в цілому реалізація такої реформи можлива лише після укладення певного умовного соціального договору з бізнесом.

"Якщо ми надаємо такі умови, то ми маємо домовитись, що більше ніхто не займається оптимізацією податків", – сказав заступник керівника Офісу президента.

Шурма зазначив, що дискусії з Міністерством фінансів стосовно податкової реформи тривають, проте він розраховує на підтримку з боку міністерства. Також він висловив впевненість, що Україні вдасться переконати і зовнішніх партнерів у необхідності такого кроку.

"МВФ і деякі наші зовнішні партнери не до кінця розуміють специфіку функціонування нашої економіки. Я думаю, що ми знайдемо аргументи, як їх переконати", – сказав Шурма.

Читайте також: Податків немає у Сомалі: Гетманцев розкритикував ідею Офісу президента про зниження податків

Як повідомлялося, раніше заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що в ОП обговорюється проєкт податкової реформи, який передбачатиме єдину ставку податку на прибуток, доходи фізосіб та додану вартість на рівні 10%. За його словами, разом із такими змінами передбачається майже повне скасування всіх пільг, посилення відповідальності за порушення податкового законодавства та доступ Податкової служби до інформації про банківські рахунки для запобігання ухиленню від сплати податків.

Водночас голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти озвученої Шурмою ідеї зниження податків, а Міністерство фінансів зазначало, що не має інформації про розрахунки, які лягли у основу анонсованої Офісом президента податкової реформи.

Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко зауважував, що передбачене ініційованою заступником Офісу президента Ростиславом Шурмою зниження податків має передбачати компенсатори випадаючих доходів держбюджету і може бути вигідним окремим представникам бізнесу, натомість постраждати внаслідок цього можуть інші категорії громадян.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Ці дурні з ОПи не знають те, що кожному відомо ще з часів СРСР - сахар та сіль це повільна смерть. Тому даю підказку щоб ввели акциз і на ці продукти. Звичайно же чисто через турботу за здоров'я громадян.
А якщо трохи подумати, то і загажене викидами повітря шкодить здоров'ю.....ні, краще зупинитись, а то наші керманичі останню рубашку знімуть.
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24.01.2023 17:14
+10
Якось у ОП забувають, що треба і доходи громадян, до рівня європейських.
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24.01.2023 19:38
+9
А зарплати і пенсії коли піднімуть до рівня європейських?
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24.01.2023 19:48
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Ці дурні з ОПи не знають те, що кожному відомо ще з часів СРСР - сахар та сіль це повільна смерть. Тому даю підказку щоб ввели акциз і на ці продукти. Звичайно же чисто через турботу за здоров'я громадян.
А якщо трохи подумати, то і загажене викидами повітря шкодить здоров'ю.....ні, краще зупинитись, а то наші керманичі останню рубашку знімуть.
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24.01.2023 17:14 Відповісти
ОП великі прфесіонали в економічних питаннях? Тоді чому державні підприємства постійно збиткові? Чому призначають на керівні посади невігласів, яки не спроможни виконувати доручену роботу?
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24.01.2023 17:25 Відповісти
зачем делить прибыль госпредприятий, пилить бюджет (налоги).

проще украсть ДО этого всего
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24.01.2023 17:34 Відповісти
Особенно интересно про акциз на топливо. При том что во многих городах ОТ убит в з...цу и единственный вариант относительно гарантировано и более-менее вовремя добраться - это своим ходом (вариант "пешком" подходит не всегда). А электроальтернатива... Пока скоростные зарядки даже не в перспективе, а те что чуть быстрее черепах дают цену, что по итогу получается неизвестно на чем дешевле. Плюс гарантированное подорожание всего и вся из-за цен на топливо. Вобщем идейка та еще.
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24.01.2023 17:42 Відповісти
супер!!! продукти будуть майже золоті)
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24.01.2023 17:57 Відповісти
Аби ви хоч раз якість підвищили до рівня європейських... і все інше. А то тільки податки. Мудозвони
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24.01.2023 18:26 Відповісти
Ещё один ощипыватель гуся...
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24.01.2023 18:51 Відповісти
Мародери ні перед чим не зупиняються
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24.01.2023 19:03 Відповісти
Щоб вижити в цій країні треба мати свій самогонний апарат, а краще десять, поле тютюну, нафтову вишку і ЧВК для захисту.
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24.01.2023 19:30 Відповісти
Зелені мародери утворюють возню .шаурма проти гетьманцева а всі разом зелені покидьки будуть дерти з людей. 🤡 Зе тим часом записує відосики.
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24.01.2023 19:37 Відповісти
Якось у ОП забувають, що треба і доходи громадян, до рівня європейських.
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24.01.2023 19:38 Відповісти
А зарплати і пенсії коли піднімуть до рівня європейських?
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24.01.2023 19:48 Відповісти
нащадок рига рулить
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24.01.2023 19:56 Відповісти
Буде що пиляти
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24.01.2023 20:04 Відповісти
А что ОП - это совет министров ? иЛи Госбанк ? Или просто ох**вшие дятлы ?
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24.01.2023 20:13 Відповісти
Тому що зелений членограй поклав свій ударний інструмент на Конституцію України, не його справа займатись проблемами екиноміки, народ його не наділяв такими повноваженнями.
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25.01.2023 03:57 Відповісти
Теоретично як що цигарки і алкоголь зробити по ціні як в ЄС, то і контрабанди з України в ЄС не буде, а як же голодна митниця і їх діти голодранці яким завжди нічого істи, як же контрабандні схеми на яких сидять ледь не керівники областей, та і сотні місцевих лошаків залишиться без заробітка
Перднула Зе влада у калюжу, бо засцить відштовхнути свій елехторат від світлої постаті вови зеленського і його ОП - барижити повинні всі, це ж Кінець Епохи Бідності
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24.01.2023 20:19 Відповісти
Ага, розбіглися контрабандисти контрабас в магазині купляти. Весь він іде без податків прямо з виробництва. А враховуючи що акциз на тютюнові і алкогольні вироби сягає 70%, є що не оподатковувати. Как що ще одна тупа ідея ОПи в особі шаурміста на контрабас не вплине зовсім
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25.01.2023 08:50 Відповісти
Звідкіля інформація що цигарки фурами з тютюнової фабрики ідуть одразу до ЄС
Те ж саме що алкоголь зі спиртзаводів фурами іде до ЄС ?
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25.01.2023 14:26 Відповісти
Пенсию мне сначала повысти до европейской а потом уже повышайте всё шо хотите.
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24.01.2023 20:33 Відповісти
А можна спочатку доходи громадян підняти до європейських? Алкоголь це ще не проблема, але пальне вплине на всі цінники.....
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24.01.2023 20:35 Відповісти
офис призедента, это что за орган такой власти???
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24.01.2023 20:43 Відповісти
Шурма І.М.- гнида та батько цієї гниди відмовляється визнавати ДНР та ЛНР терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що «у кожному середовищі є погані люди». Окрім того, у Верховній раді не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши це тим, що «країни Європи цього поки не визнали»[15].
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24.01.2023 21:19 Відповісти
Первый раз такое слышу,чтоб офис президента решали такие вопросы)Просто мастера на все руки и головы)Или у вас нет министерство по экономике и тд.Это уже ****** местным смирдит ))если офис везде свое рыло сует:
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24.01.2023 21:36 Відповісти
Офис ОП - сборище ОПГ.
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24.01.2023 21:49 Відповісти
А уровень ЗП они не планируют подтягивать туда же ?
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24.01.2023 21:52 Відповісти
Таких "великих экономистов", как шурма, на шаурму пора пускать...
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24.01.2023 22:25 Відповісти
Для депутатов пускай поднимет. А для обычного украинца пускай зарплату поднимет. Хотя бы до уровня Польши
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24.01.2023 22:52 Відповісти
пальне? це означає акциз на всі продукти і товари. людей за дурнів тримають
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24.01.2023 23:39 Відповісти
Трускавецька "Вища школа економіки" .
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25.01.2023 00:30 Відповісти
планирует минэкономики или офис пердизента? или офис уже заменил все министерства? такое впечатление, что Украина вошла в палату номер 6...
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25.01.2023 07:21 Відповісти
надходження від військового збору---------це приблизно 28,6 млрд грн на рік. Нині ці кошти потрапляють до державного бюджету і не йдуть на потреби армії, тоді як на оборону, вірогідно потрапляє лише 10% від цієї суми.----------це було написано майже рік тому 23. 02.2022 року.-------------І це тоді ж----------Корупція на армії - вбиває. Тому кошти на оборону потрібно не лише виділити, але й якісно і прозоро витратити. Майже всі закупівлі озброєння і військової техніки - засекречені. Згідно з дослідженням НАКО, на таких закупівлях може втрачатися внаслідок корупції до 40% вартості контракту.
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25.01.2023 08:15 Відповісти
 
 