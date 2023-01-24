Amazon закриє всі білоруські підписки на свій відеосервіс

Стрімінговий сервіс Prime Video від Amazon із 25 січня закриває всі білоруські підписки.

Відповідні листи сервіс розсилає користувачам, які вказали Білорусь як країну перебування під час реєстрації, пише Інтерфакс.

"Prime Video скасує раніше призупинені підписки з 25 січня 2023 року. У результаті ви не зможете продовжувати стримінг контенту Prime Video", – йдеться в тексті листів.

Представники Amazon також уточнюють, що будуть скасовані підписки користувачів, які оформляли їх на території республіки, але зараз знаходяться за кордоном. Їм пропонується заново зареєструватись з нової країни перебування.

У березні 2022 року Amazon припинила доставку товарів клієнтам, які проживають в Росії та Білорусі, а також закрила доступ до свого відеосервісу Amazon Prime для російських клієнтів.

У вересні повідомлялося, що Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік.

Пізніше, у грудні, стало відомо, що Amazon Web Services надасть Україні $75 млн підтримки. Також Міністерство цифрової трансформації підписали меморандум про співпрацю з компанією на 2023 рік.