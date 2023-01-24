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Кабмін (7263) посольство (30) реєстрація (248) Міністерство реінтеграції (110)

Кабмін дозволив біженцям реєструвати розлучення через посольства

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Кабінет міністрів дозволив закордонним дипломатичним установами України надавати послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану з використанням Реєстру актів цивільного стану громадян.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, це дасть дипломатичним представництвам проводити держреєстрацію актів цивільного стану, вносити зміни до актових записів цивільного стану, поновлювати й анульовувати їх.

Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про держреєстрацію та витяги з Реєстру. Документи видаватимуться незалежно від місця зберігання паперового носія.

"Таким чином, українцям за кордоном буде спрощено доступ до послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану і скорочено строки їх отримання в закордонних дипломатичних установах України", – зазначається у повідомленні.

Відповідні дипломатичні установи будуть визначені Міністерством закордонних справ. Прийняте рішення набуде чинності через 10 днів після його опублікування.

Автор: Михайло Орлюк
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Напевно так багатьом нашим громадянам буде зручно
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16.06.2023 08:55 Відповісти
Ну та звичайно. Тим більше завжди хочется питання із розлученням закрити якомога скоріше і забути про це все. Розлучення в суді https://2p.com.ua/rozirvannya-shlyubu/rozluchennja-v-sudi/ завжди чомусь тримає набагато довше. Тому зараз багато хто наважується розривати шлюб дистанційно через профільні компанії. Як би в мене була такая ситуація в житті, то я напевно би так само поступив....
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19.06.2023 08:48 Відповісти
 
 