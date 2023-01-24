Кількість платежів через електронну систему Нацбанку впала на 19% через війну

У 2022 році через систему електронних платежів (СЕП) Національного банку було здійснено майже 363 млн платежів на суму понад 133 трлн грн, порівняно із 446 млн платежів на суму понад 57 трлн грн у 2021 році.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Шок війни та різке скорочення економічної активності в перші місяці війни вплинули на кількість операцій у системі, за минулий рік вона скоротилася на 18,7%, якщо порівнювати з 2021 роком", – зазначається у повідомленні.

У середньому за один банківський день у СЕП упродовж минулого року оброблялося близько 1,4 млн платежів на суму близько 515 млрд грн. Водночас потенційно система здатна обробляти впродовж одного банківського дня практично у 10 разів більше платежів.

Традиційно переважну більшість платежів торік надіслали до системи банки України та їхні філії – 96% від їх загальної кількості.

Щодо структури платежів у системі у 2022 році, то за кількістю найчастіше оброблялися невеликі платежі:

до 1 тис. грн – 45%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн – 51%;

від 100 тис. грн і більше – 4%;

за сумою найбільше платежів припадало на великі:

до 1 тис. грн – менше 1%;

від 1 тис. грн до 100 тис. грн – 2%;

від 100 тис. грн і більше – майже 98%.

Нацбанк запевняє, що із першого дня повномасштабного вторгнення СЕП працює штатно та безвідмовно, а банки - учасники СЕП здійснюють платежі клієнтів у звичайному режимі. Водночас НБУ готує перехід на нове покоління СЕП на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі (зараз система працює у режимі 23/7) з 1 квітня 2023 року.

"Разом з упровадженням IBAN це створює технологічне підґрунтя для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації функціоналу миттєвих платежів в Україні", – пояснили в НБУ.

Система електронних платежів Національного банку (СЕП) – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківських розрахунків через рахунки, відкриті в Національному банку.

Національний банк є оператором та розрахунковим банком цієї системи. СЕП – єдина системно важлива платіжна система в Україні. Вона забезпечує здійснення 97% міжбанківських розрахунків у національній валюті в межах нашої країни.

СЕП належить до системи валових розрахунків у режимі реального часу (за міжнародною класифікацією – RTGS).

Учасниками СЕП станом на 1 січня 2023 року були 67 банків, Державна казначейська служба України та Національний банк України.