Уряд дозволив "Нафтогазу" залучити грант від ЄБРР на 189 мільйонів євро для закупівлі газу

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яке дозволить НАК "Нафтогаз України" залучити грант від Європейського банку реконструкції та розвитку на майже 189 млн євро.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Вчора ухвалили розпорядження, яким дозволяємо державній компанії НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро", – зазначив він.

На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу.

Як повыдомлялося, станом на сьогодні запаси газу в українських підземних сховищах зменшилися до 11 млрд кубометрів.