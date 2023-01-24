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Уряд дозволив "Нафтогазу" залучити грант від ЄБРР на 189 мільйонів євро для закупівлі газу
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Кабінет міністрів ухвалив розпорядження, яке дозволить НАК "Нафтогаз України" залучити грант від Європейського банку реконструкції та розвитку на майже 189 млн євро.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
"Вчора ухвалили розпорядження, яким дозволяємо державній компанії НАК "Нафтогаз України" залучити грант від ЄБРР на суму майже 189 млн євро", – зазначив він.
На ці кошти компанія зможе імпортувати додаткові об’єми газу.
Як повыдомлялося, станом на сьогодні запаси газу в українських підземних сховищах зменшилися до 11 млрд кубометрів.
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УКРАЇНО4КА
показати весь коментар24.01.2023 14:52 Відповісти Мені подобається 0
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