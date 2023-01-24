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Суд заарештував підозрюваного в передачі хабаря ексзаступнику міністра Лозинському

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лозинський

Вищий антикорупційний суд заарештував організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави у 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що слідча суддя у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ.

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

У суді не повідомляють імені заарештованого, але за даними ЗМІ, йдеться про підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють у передачі $400 тисяч Василю Лозинському.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Просто звільнення це як порятунок від розслідувань.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
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24.01.2023 15:07 Відповісти
 
 