Суд заарештував підозрюваного в передачі хабаря ексзаступнику міністра Лозинському

Вищий антикорупційний суд заарештував організатора надання хабаря ексзаступнику міністра розвитку громад, територій та інфраструктури з альтернативою внесення застави у 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зазначається, що слідча суддя у повному обсязі задовольнила клопотання детектива НАБУ.

Підозрюваного взято під варту у залі суду. Строк тримання під вартою – до 24 березня 2023 року включно.

У суді не повідомляють імені заарештованого, але за даними ЗМІ, йдеться про підприємця Сергія Кривого, якого підозрюють у передачі $400 тисяч Василю Лозинському.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.