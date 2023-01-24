Ціни на газ у Європі знову опустилися нижче $700 за тисячу кубометрів

Біржові ціни на газ у Європі знижуються вже майже на 10%. Вартість лютневого ф’ючерсу на хабі TTF у Нідерландах опустилася до $670 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі ICE, передає галузеве видання enkorr.

До середини січня ціни на природний газ у Європі знизилися на 25%. 17 січня ціна на газ упала нижче за значення серпня 2021 року і була на рівні $600/тис. куб. м.

Минулого тижня ціни на газ знову повернулися до зростання.