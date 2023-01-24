Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та п’ятьох очільників ОВА
Новини БізнесЦензор Влада
Кабінет міністрів під час засідання 24 січня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема були звільнені чотири заступники міністрів та п’ять голів обласних військових адміністрацій.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.
Зокрема, з посад заступників міністрів звільнено:
- В’ячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони;
- Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій;
- В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій;
- Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики.
Підтримано проєкти указів президента України про звільнення:
- Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
- Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
- Олексія Кулебу – Київська ОВА;
- Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
- Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.
Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сама її назва--носить ім*я компартійного функціонера- Кірова із міста на Неві--Ленінграда / колиски ліліПУТІНА.../
У нас стабільне пристанище--- лежбище кремлівських емісарів . Пропутінська гидота невтомно знущається над АТО-шниками та нами.злидотою. пенсіонерами ... Доконують своєю солдафонською тупістю --- пихаті амбіції вихлюпують аж закрай...
Третій рік НЕ можу вижебракувати. належну мені субсидібю !!! Що вони / мерзенні /витворяють--це жах !!! Переводили НЕ туди і НЕ тому кошти. штучно створпюючи заборгованість перед іншими надавачами компослуг ...На рішення. Постанови Судів --- НЕ реагують... На десяток звернень до ГАРАНТА-- чхати хотіли... Ліньки їм навіть прочитати. що там 75-річгний стариць просить. чого добивається... По шаблону/під копірку/ надсилають знущальницькі відписки /за цинізмом - НЕ поступаючись оркам.../
Одним словом : гидота доконана і НЕСТЕРПНА !!!
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
"Ми не коментуємо поточні кримінальні розслідування, але вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань", - сказала офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня. Вона підкреслила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією восени 2023 року в рамках наступного пакету заходів щодо розширення Європейського Союзу, зазначила Пісонеро.