БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1305 відвідувачів онлайн
Новини Влада
1 892 6
Кабмін (7263) призначення (1073)

Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та п’ятьох очільників ОВА

Новини БізнесЦензор Влада

кабмин

Кабінет міністрів під час засідання 24 січня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема були звільнені чотири заступники міністрів та п’ять голів обласних військових адміністрацій.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Зокрема, з посад заступників міністрів звільнено:

  • В’ячеслава Шаповалова – заступника міністра оборони;
  • Івана Лукерю – заступника міністра розвитку громад та територій;
  • В'ячеслава Негоду – заступника міністра розвитку громад та територій;
  • Віталія Музиченка – заступника міністра соціальної політики.

Підтримано проєкти указів президента України про звільнення:

  • Валентина Резніченка – Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха – Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу – Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького – Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича – Херсонська ОВА.

Водночас, на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва. 

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лугандонського мента, що керує на Волині від імені президента так і не звільнили - печально, а через 'Шлях' завдяки дружкам і підлеглим погуляйка втікло з України немало хитрожопих, як і достатньо таких, хто й зараз спокійно перетинає кордон в інтересах свого карману 'як волонтер'
показати весь коментар
24.01.2023 13:19 Відповісти
--- Ну як можна було обійти лідерку КОРУПЦІЇ--Кіровоградщину ???
Сама її назва--носить ім*я компартійного функціонера- Кірова із міста на Неві--Ленінграда / колиски ліліПУТІНА.../
У нас стабільне пристанище--- лежбище кремлівських емісарів . Пропутінська гидота невтомно знущається над АТО-шниками та нами.злидотою. пенсіонерами ... Доконують своєю солдафонською тупістю --- пихаті амбіції вихлюпують аж закрай...
Третій рік НЕ можу вижебракувати. належну мені субсидібю !!! Що вони / мерзенні /витворяють--це жах !!! Переводили НЕ туди і НЕ тому кошти. штучно створпюючи заборгованість перед іншими надавачами компослуг ...На рішення. Постанови Судів --- НЕ реагують... На десяток звернень до ГАРАНТА-- чхати хотіли... Ліньки їм навіть прочитати. що там 75-річгний стариць просить. чого добивається... По шаблону/під копірку/ надсилають знущальницькі відписки /за цинізмом - НЕ поступаючись оркам.../
Одним словом : гидота доконана і НЕСТЕРПНА !!!
показати весь коментар
24.01.2023 14:06 Відповісти
Просто звільнення це як порятунок від розслідувань.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
показати весь коментар
24.01.2023 15:04 Відповісти
Єврокомісія вітає розслідування корупційних скандалів, що відбулися в Україні минулого тижня, та спровокованих, зокрема, журналістськими розслідуваннями. Деякі фігуранти скандалів уже визнані підозрюваними.

"Ми не коментуємо поточні кримінальні розслідування, але вітаємо той факт, що українська влада серйозно ставиться до цих питань", - сказала офіційна представниця Єврокомісії Ана Пісонеро на брифінгу у Брюсселі у вівторок, 24 січня. Вона підкреслила, що від Києва будуть потрібні подальші дії та заходи щодо зміцнення антикорупційних інститутів. Єврокомісія оцінить прогрес України у боротьбі з корупцією восени 2023 року в рамках наступного пакету заходів щодо розширення Європейського Союзу, зазначила Пісонеро.
показати весь коментар
24.01.2023 18:12 Відповісти
Як завжди. Царь хороший, бояри - погані.
показати весь коментар
24.01.2023 19:34 Відповісти
мабуть підуть на підвищення ... але бажано через допит у монастирського
показати весь коментар
26.01.2023 09:31 Відповісти
 
 