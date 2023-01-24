Правоохоронці запобігли вбивству полтавського підприємця на замовлення місцевого чиновника

Працівники Державного бюро розслідувань запобігли вбивству підприємця з Полтавської області, якого замовив місцевий чиновник.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У Бюро встановили, що планується вбивство підприємця з Полтавської області, для чого триває активний пошук виконавців з кримінального середовища.

Щоб врятувати життя чоловіку та викрити організатора, розпочалася багатоетапна спецоперація.

"За попередньою інформацією, місцевий чиновник одного з районів Полтавщини тривалий час конфліктував із підприємцем. Врешті-решт, аби приборкати опонента, посадовець вирішив вчинити радикально і почав шукати кілера, який зміг би виконати "замовлення", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вартість життя бізнесмена посадовець оцінив у $5 тис.

Гроші за вбивство замовник планував передавати двома частинами. Завдаток передав ще у грудні, а решту обіцяв вже після того, як впевниться у роботі кілера та отримає фотографії із вбитим чоловіком.

Працівники ДБР імітували вбивство після чого замовник отримав фотографії з "трупом", а також деякі особисті речі потерпілого.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру в закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.