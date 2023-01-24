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Ще один заступник Кубракова подав у відставку

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негода

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури В’ячеслав Негода подав у відставку.

Про це він повідомив у Facebook.

"Я вдячний всім, хто підтримував у важкі хвилини, вселяв віру і впевненість на цьому децентралізаційному марафоні, до фінішу якого ще далеко", – зазначив він.

Негода обіймав посаду заступника міністра з вересня 2019 року. 

Як повідомлялося, 24 січня написав заяву про звільнення за власним бажанням ще один заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури – Іван Лукеря.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Скільки ж там заступників в цьому розвитку громад, територій та інфраструктури. Кожному по 400 000 $ і нижче по вертикалі там тисячи триглодитів. І це тільки одне міністерство. Через них грошової маси в країні не вистачає. Хай би і їхні зарплати оголосили для народу да і для конгрессу США, який фінансує всю цю піраміду. Перевірки мають бути тотальними, а кодекси зміненими. Якщо з народу роблять дурників. то хай запросять китайських товарішів, які поділяться досвідом, роботи з корупціею.
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24.01.2023 13:49 Відповісти
Пацюки побігли? І як, вони просто так підуть, знову без розслідувань діяльності?
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24.01.2023 17:34 Відповісти
 
 