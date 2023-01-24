Ще один заступник Кубракова подав у відставку

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури В’ячеслав Негода подав у відставку.

Про це він повідомив у Facebook.

"Я вдячний всім, хто підтримував у важкі хвилини, вселяв віру і впевненість на цьому децентралізаційному марафоні, до фінішу якого ще далеко", – зазначив він.

Негода обіймав посаду заступника міністра з вересня 2019 року.

Як повідомлялося, 24 січня написав заяву про звільнення за власним бажанням ще один заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури – Іван Лукеря.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.