Ще один заступник Кубракова подав у відставку
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Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури В’ячеслав Негода подав у відставку.
Про це він повідомив у Facebook.
"Я вдячний всім, хто підтримував у важкі хвилини, вселяв віру і впевненість на цьому децентралізаційному марафоні, до фінішу якого ще далеко", – зазначив він.
Негода обіймав посаду заступника міністра з вересня 2019 року.
Як повідомлялося, 24 січня написав заяву про звільнення за власним бажанням ще один заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури – Іван Лукеря.
Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.
Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.
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