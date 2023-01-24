Кабмін сьогодні розгляне звільнення п’ятьох голів ОВА, – ЗМІ

Кабінет міністрів під час засідання 24 січня розгляне звільнення п’ятьох голів обласних державних адміністрацій.

Про це свідчить перелік кадрових питань, внесених до розгляду урядом, що є в розпорядженні УП.

Зокрема, йдеться про очільників Дніпропетровської (Валентин Резніченко), Запорізької (Олександр Старух), Київської (Олексій Кулеба), Сумської (Дмитро Живицький) та Херсонської (Ярослав Янушевич) обладміністрацій.

За даними видання, Резніченко подав заяву на звільнення сам, щодо інших голів ОВА йдеться про звільнення за угодою сторін.

Як повідомляють джерела "Цензор.НЕТ", усі указані особи, окрім Олексія Кулеби, є фігурантами кримінальних справ.

Також має розглядатися питання звільнення кількох заступників міністрів, зокрема – фігуранта продовольчого скандалу в Міноборони В'ячеслава Шаповалова, який подав у відставку.