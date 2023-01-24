Заступник міністра розвитку громад, територій Лукеря подав у відставку
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Заступник міністра розвитку громад, територій Іван Лукеря написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це він повідомив у Facebook.
Лукеря подякував за роботу колегам, очільникам обласних адміністрації та мерам міст.
"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", – зазначив він.
Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.
Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.
Будь ласка, зачекайте...
Та то, мабудь, так все співпало, а хлопець, видно гарний, працьовитий.
Коли до нього прийде НАБУ, то взнаємо скільки він там напрацював. Заготовляємо попкорн.
Хоча, колядувати не вміють, то співають хава нагіла.
Та і радник з РНБОУ, з мокрими штанами, засидівся без діла…
Лавка запасних порожня…, але ж є квартальні орденоносці, не з Фронту ж брати Українців!
Вынырнет через пару лет, весь в белом.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.