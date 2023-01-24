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Заступник міністра розвитку громад, територій Лукеря подав у відставку

Новини БізнесЦензор Влада

лукеря

Заступник міністра розвитку громад, територій Іван Лукеря написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Про це він повідомив у Facebook.

Лукеря подякував за роботу колегам, очільникам обласних адміністрації та мерам міст.

"Рішення мною було прийнято на початку року, проте, на жаль, в міру політичних та бюрократичних обставин, співпало на цей тиждень юридичне оформлення. На жаль", – зазначив він.

Як повідомлялося, 22 січня детективи затримали заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського під час отримання хабаря у розмірі $400 тис. за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки для проходження опалювального сезону.

Того ж дня Кабмін ухвалив рішення про його звільнення.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+12
Довго приймав рішення. Тому виглядає якось підозріло.
Та то, мабудь, так все співпало, а хлопець, видно гарний, працьовитий.
Коли до нього прийде НАБУ, то взнаємо скільки він там напрацював. Заготовляємо попкорн.
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24.01.2023 12:18
+12
Зараз черги до нотаріусів та центрів адмін апослуг, переоформлення майна іде повним валом. Потім виявиться. що всі хабарники не мають ніякого майна , а зарплати віддавали волонтерам і фронту, жили впроголодь, жили в найманих квартирах, в тролейбусах не їздили, бо не було світла. тому ходили пішки, думаючи про Україну і її народ. Всі будуть ридати - одні від щастя, а інші від радості, що у нас таке добре і принципове управління.
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24.01.2023 12:26
+9
НАБУ і журналісти розворушили зелене зміїне гніздо.
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24.01.2023 12:56
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шо делается, шо делается..
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24.01.2023 12:07 Відповісти
О сколько шоблы подсела на генераторно генерирующие дело ****** нам вырубают свет и упаривают генераторы а если не хотят брать свет вырубают на пару суток напоминает принуждение к вакцинам от некой болячки ковидный ****...
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24.01.2023 12:23 Відповісти
Шо дєлається? "Нацарював 100 рублів та й втік"...
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24.01.2023 12:25 Відповісти
Что то интересное происходит...
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24.01.2023 12:08 Відповісти
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24.01.2023 12:30 Відповісти
Фунт?
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24.01.2023 12:13 Відповісти
Довго приймав рішення. Тому виглядає якось підозріло.
Та то, мабудь, так все співпало, а хлопець, видно гарний, працьовитий.
Коли до нього прийде НАБУ, то взнаємо скільки він там напрацював. Заготовляємо попкорн.
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24.01.2023 12:18 Відповісти
Вони колядують, бо працювати неспроможні.
Хоча, колядувати не вміють, то співають хава нагіла.
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24.01.2023 12:47 Відповісти
Ну тепер час Лисого (в міру Кошовий з квртл) на посаду вклеїти десь.
Та і радник з РНБОУ, з мокрими штанами, засидівся без діла…
Лавка запасних порожня…, але ж є квартальні орденоносці, не з Фронту ж брати Українців!
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24.01.2023 12:24 Відповісти
Зараз черги до нотаріусів та центрів адмін апослуг, переоформлення майна іде повним валом. Потім виявиться. що всі хабарники не мають ніякого майна , а зарплати віддавали волонтерам і фронту, жили впроголодь, жили в найманих квартирах, в тролейбусах не їздили, бо не було світла. тому ходили пішки, думаючи про Україну і її народ. Всі будуть ридати - одні від щастя, а інші від радості, що у нас таке добре і принципове управління.
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24.01.2023 12:26 Відповісти
Мабуть в воєнкомат піде
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24.01.2023 12:27 Відповісти
Мабуть вмісті с Тімошенко підуть в воєнкомат
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24.01.2023 12:45 Відповісти
Не треба чіпати корупцію бо прийде Махновщина ..
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24.01.2023 12:29 Відповісти
Ой, вей! Путін *****!
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24.01.2023 12:40 Відповісти
Це тільки початок. Захід практично утримує всю державну систему в Україні і не буде миритись їз корупцією. Тут контроль працює дещо інакше. В принципі, корупція ,в певній мірі, в країнах третього світу толерується заходом для «загальної 4ористі» але в випадку України все перейшло на зовсім інший рівень. Тут і маштаби допомоги і критика опонентів і багато чого іншого. Дуже скоро підуть Татарова і Єрмака, а за ними посиплеться вся корупційна схема.
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24.01.2023 12:38 Відповісти
..так і буде...
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24.01.2023 13:44 Відповісти
Ви ж розумієте, що вся коррупція іде за погодженням Керівника заступників? Одного пустили в розхід, другий засс..в і злився сам. Але ж риба гниє з голови. Такий треш у всіх гілках влади. То гнила голова їх де?
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24.01.2023 12:41 Відповісти
НАБУ і журналісти розворушили зелене зміїне гніздо.
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24.01.2023 12:56 Відповісти
точніше зелене гавно
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24.01.2023 13:20 Відповісти
Зеленi пацюки бижать швидше за вiтер.
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24.01.2023 13:08 Відповісти
Я ще два роки тому хотів подати у відставку, але постійний потік грошей заважав.
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24.01.2023 13:23 Відповісти
Можно подумать, что эти замы министров, хоть чем-то нужным для страны занимаются... Только схемы и откаты! Больше в рабочее время ни на что времени у них нет.
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24.01.2023 13:35 Відповісти
А наем зубами вчіпився за крісло?
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24.01.2023 13:38 Відповісти
чисто совпадение.
Вынырнет через пару лет, весь в белом.
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24.01.2023 13:40 Відповісти
А що племінник мініста МВД Білорусі, думає пропетляти?
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24.01.2023 14:01 Відповісти
Прямо тобі ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР якийсь!
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24.01.2023 15:02 Відповісти
Просто звільнення це як порятунок від розслідувань.
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
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24.01.2023 15:05 Відповісти
Зелені тупі клоун 🤡 ( привіт зеленкаму) думають що якщо написати заяву про звільнення то слідство на нього не вийде.
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24.01.2023 15:15 Відповісти
"Министру" 32 года!! Что он знает, чего достиг? Гребаный стыд
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24.01.2023 16:28 Відповісти
Та хай хоч усі чиновники звільняються - толку нуль простому народу від їхнього переставляння папірців.
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24.01.2023 19:28 Відповісти
 
 