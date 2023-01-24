В Україні збільшилося виробництво електроенергії, але дефіцит залишається

Споживання електроенергії 24 січня очікується на рівні понеділка. Виробництво електроенергії незначно збільшилось, проте дефіцит потужності залишається суттєвий.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Перевищення лімітів призводить до ризиків створення аварійних ситуацій в енергосистемі, тому для їх попередження застосовуються аварійні відключення.

В "Укренерго" також додали, що завдяки відновленню лінії 330 кВ, збільшилась надійність видачі потужності однієї з електростанцій на південному сході країни.

Наголошується, що компанія спільно з виробниками електроенергії та обленерго постійно працює над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.