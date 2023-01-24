Заступник міністра оборони Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівлею харчів для військових
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Заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав заяву про звільнення. Її вже підтримав міністр Олексій Резніков, який звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб "не створювати загрози для стабільного забезпечення ЗСУ внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування".
"Не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла", – наголосили у відомстві.
Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на нокремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.
Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснює помилкою у документації. Водночас завищення цін на інші продукти міністр не прокоментував.
Будь ласка, зачекайте...
Рєзнікова - слідом за русссским карабльом!
Але від цього гаряча їжа та побутові умови (мобільні бані та пральні, сушилки, дрова, буржуйки та інш.) для Захисників України на передку так і не з'являються!!!
Резніков із замами, до зими війська на передовій так і не підготував практично! Одні завірення та відосики…, мобільного забезпечення побутових питань, як не було, так і немає!
Усе скинуто на рівень самовирішення в роту-батальйон, якось там самі помиються, перестіраються, просушити одежу зможуть в окопі біля саморобної плити!!!! А без поварів, харчуватися тушонкою холодною в мерзлому окопі, це дохла справа…
Тому і бардак такий по тилах гуляє, акти за неотримані послуги з харчування підписуються, дободачі списуються, гроші йдуть за рахунками….
Все на ВОЛОНТЕРАХ!!
При звільнені кожного топ посадовця повинна бути ретельна перевірка його діяльності: які потоки грошей він направив через свої або підставні фірми, який дохід має з цього, що вкрав, чи не підготував після себе вірних "людинок" - замісників, які продовжать роботу налагоджених схем.
От це називається системний підхід до економічної безпеки держави.
---А тепер дуже популярна фраза лоха:" А шо, разве так можно?!"