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Подати заяву на отримання допомоги для сімей з дітьми можна буде через "Дію"

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

дія

У "Дії" запускають бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.

Про це повідомляє пресслужба порталу.

"Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми – подати заяву на допомогу можна буде на порталі "Дія". Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс", – йдеться у повідомленні.

Хто може долучитися до тестування:

  • батьки, які усиновили дитину;
  • українці, які доглядають за хворою дитиною;
  • люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю;
  • одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.

Також для подачи заяви знадобиться електронний підпис: КЕП чи Дія.Підпис.

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

Послуги створено Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики у співпраці з проєктом "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.

Автор: Юлiя Недашківська
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хтось вже пробував отримати. Поділіться досвідом! Бо ця Дія така цікава. Подавала заяву на допомогу ще в квітні. і результату ніякого
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24.01.2023 11:20 Відповісти
 
 