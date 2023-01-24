Подати заяву на отримання допомоги для сімей з дітьми можна буде через "Дію"
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У "Дії" запускають бета-тестування послуги, яка передбачає подачу заяви на отримання державної допомоги для сімей з дітьми.
Про це повідомляє пресслужба порталу.
"Створили нову зручну послугу для окремих сімей з дітьми – подати заяву на допомогу можна буде на порталі "Дія". Зараз набираємо тестувальників, щоб перевірити та, за потреби, вдосконалити сервіс", – йдеться у повідомленні.
Хто може долучитися до тестування:
- батьки, які усиновили дитину;
- українці, які доглядають за хворою дитиною;
- люди з інвалідністю з дитинства та батьки дітей з інвалідністю;
- одинокі матері чи батьки, які не перебувають у шлюбі.
Також для подачи заяви знадобиться електронний підпис: КЕП чи Дія.Підпис.
Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.
Послуги створено Міністерством цифрової трансформації та Міністерством соціальної політики у співпраці з проєктом "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за фінансової підтримки Швеції.
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