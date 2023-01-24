Зеленський звільнив Кирила Тимошенка з посади заступника глави Офісу президента

Президент Володимир Зеленський 23 січня підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу Президента.

Відповідний указ № 28/2023 опублікували на сайті глави держави.

"Звільнити Тимошенка Кирила Владленовича з посади заступника керівника Офісу Президента України згідно з поданою заявою", – йдеться в указі.

Напередні Тимошенко написав заяву про звільнення, про що він повідомив у Telegram. За даними ЗМІ, замість нього заступником голови ОП планують призначити очільника Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу.

Зеленський призначив Тимошенка на посаду заступника голови Адміністрації Президента 21 травня 2019 року.