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Новини Влада
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Зеленський заборонив чиновникам виїжджати за кордон

Новини БізнесЦензор Влада

зеленський

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає заборону на виїзд чиновників за кордон в умовах воєнного стану.

Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Підписав сьогодні кілька важливих указів. Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади.

Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", – наголосив очільник держави.

Зеленський доручив уряду в пʼятиденний строк розробити порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою для виїзду могло бути лише реальне службове відрядження.

Відповідний указ оприлюднили на сайті Офісу президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 січня 2023 року "Про деякі питання щодо перетину державного кордону України в умовах воєнного стану", — зазначається в ньому.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладається на секретаря ради Олексія Данілова.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+2
супер! тепер таку поїздку можна буде оформити як відрядження і здійснити її за бюджетні кошти)
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24.01.2023 10:23
+2
Борзая ох**лость крайней степени.... зеля реально мнит себя самодержцем....

Согласно Конституции, на которую опять насрали под звуки оваций дегенератов, президент не имеет никакого права ограничивать права нар.депов.
(стаття 26 п.1 та 2 Закону України про статус народних депутатів)
То есть одним хлебалом президент Украины дерьмак и его правая рука зеля ноют, что и оружия дают мало. А другой рукой чинят диктатуру, чтоб оружие перестали давать вообще.

Этот "указ" ( в кавычках) потому что антиконституционный ) ещё одна провокация против западной поддержки.

И, наконец, ясен же пень, что "указ" этот на самом деле написан против одного человека Порошенка. Миссии которого за рубежом не менее успешны, чем даже у елены зеленской

Короче, кто сказал, что 95-й квартал разучился шутить?
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24.01.2023 10:39
+1
Зелений віслюк вже імператор .
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24.01.2023 11:59
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супер! тепер таку поїздку можна буде оформити як відрядження і здійснити її за бюджетні кошти)
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24.01.2023 10:23 Відповісти
Борзая ох**лость крайней степени.... зеля реально мнит себя самодержцем....

Согласно Конституции, на которую опять насрали под звуки оваций дегенератов, президент не имеет никакого права ограничивать права нар.депов.
(стаття 26 п.1 та 2 Закону України про статус народних депутатів)
То есть одним хлебалом президент Украины дерьмак и его правая рука зеля ноют, что и оружия дают мало. А другой рукой чинят диктатуру, чтоб оружие перестали давать вообще.

Этот "указ" ( в кавычках) потому что антиконституционный ) ещё одна провокация против западной поддержки.

И, наконец, ясен же пень, что "указ" этот на самом деле написан против одного человека Порошенка. Миссии которого за рубежом не менее успешны, чем даже у елены зеленской

Короче, кто сказал, что 95-й квартал разучился шутить?
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24.01.2023 10:39 Відповісти
Зелений віслюк вже імператор .
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24.01.2023 11:59 Відповісти
Мабуть більш доречно інше слово, але нам ще в цій країні жити...
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24.01.2023 12:17 Відповісти
Про що це говорить? Мабуть, чиновники знають що готується щось погане, і потікають, тому їх закрили. Просто версія... А взагалі, тошнить уже від того що відбувається. За простими чоловіками військомати влаштовують так-зване сафарі їздять військомати різних областей в сусідні, ще звідтам добувати "добровольців". Людей прост опосеред вулиці скручують, фактично викрадають, і везуть на медкомісію в іншу область, а звідтам - на фронт! Звучит як дикість, але то вже ми до того дожилися!!!
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24.01.2023 12:06 Відповісти
это сделал не ты, принцыповый, и не твоё гнилое Рнбо, а без ваших смотрящих работающее СБУ. чтоб подельники твои не свинтили в забугор
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24.01.2023 13:12 Відповісти
озвірів від балдибілдерства чи допінгу блогерства гундозного? А бутерброди для коханого та двома гелікоптерами не заборонив?
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24.01.2023 14:19 Відповісти
 
 