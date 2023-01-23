Війна в Україні цьогоріч коштуватиме Німеччині 175 мільярдів євро

Розв’язана Росією війна в Україні обійдеться економіці Німеччини в 2023 році 175 млрд євро.

"Війна Україні та всі пов’язані з нею економічні загрози коштуватимуть близько 175 млрд євро доданої вартості. З поправкою на ціни це становить приблизно 4,5% ВВП", – йдеться в дослідженні кельнського Інституту німецької економіки, передає Укрінформ.

Це відповідає втраті добробуту в 2 тис. євро на кожного жителя Німеччини.

Як зазначають у дослідженні, за останні три роки німцям довелося змиритися з величезними втратами добробуту, як показують розрахунки, зокрема у пандемічному 2020 році вже було втрачено 175 млрд євро доданої вартості в результаті карантину та невизначеності. У 2021 році відбулася ще одна втрата ВВП на 125 млрд євро, у 2022 році втрати, ймовірно, становитимуть майже 120 млрд євро. Загалом до кінця 2023 року втрати виробництва складуть 595 млрд євро.

Німеччина досі перебуває в стані кризи, криза пандемії переросла в кризу війни РФ в Україні. Експерти виділяють при цьому різні проблеми, пов’язані з війною. Серед них небезпека в галузі енергетики, зокрема, загроза надзвичайних ситуацій у критичній інфраструктурі; високі витрати не лише на електроенергію та газ, а й на послуги з виробництва та сировину, що загрожує конкурентоспроможності. У результаті, коли виникають сумніви, компанії відмовляються від запланованих інвестицій.

Водночас ситуація негативно позначається і на покупцях: приватні домогосподарства купують менше товарів.

"Ситуація досі дуже нестабільна. Виняткова ситуація буде турбувати нас у найближчі місяці", – зазначив економіст IW Міхаель Гремлінг.

За оцінками Федерального статистичного управління (Destatis), валовий внутрішній продукт з поправкою на ціни у 2022 році був на 1,9% вищим, ніж у попередньому році.