Колишній радник Вітренка після елітного Bentley купив готель Міноборони у Львові за 115 мільйонів (оновлено)

Фонд держмайна провів приватизаційний аукціон львівського готелю "Власта". У торгах взяли участь 23 інвестори, а переможна ціна зросла в 16 разів – до 115 млн грн.

"Фонд держмайна залучив 115 млн грн, продавши на приватизаційному аукціоні львівський готель "Власта". Аукціон відбувся 23 січня. У торгах взяли участь 23 інвестори. Переможна ціна зросла у 16 разів", – йдеться в повідомленні Фонду.

За даними у системі "Прозоро.Продажі", покупцем готелю оголошено київську компанію "Магнус Трейдінг Україна", яка запропонувала найвищу ціну – 115 млн грн. Найближчим конкурентом киян була львівська "Компанія Будресурс" із пропозицією 105 млн грн.

За даними сервісу "Опендатабот", власником ТзОВ "Магнус Трейдінг Україна" є колишній радник голови "Нафтогазу" Олег Діденко.

Готель "Власта" на вул. Клепарівській у Львові раніше належав Міноборони, пише місцеве видання Zaxid.net. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м, розташована на відстані 1,7 км від центру міста.

За даними ФДМУ, останніми роками готель був збитковим. У 2020 році він отримав 251 тис. грн чистого збитку, в 2021 році – 78 тис. грн, за січень-вересень 2022 року – 421 тис. грн.

Перше медичне об’єднання Львова заявляло про намір придбати готель за стартовою ціною і виплатити всі борги та закликало інших учасників відмовитися від його купівлі. Будівлю планували використати для проживання пацієнтів, які потребують довготривалого лікування. Львівське медичне об’єднаннятаки взяло участь в аукціоні із пропозицією 57 млн грн, що виявилася вдвічі нижчою від пропозиції переможця.

Як повідомлялося, 49-річний Олег Діденко працював директором ДК "Газ України" (входить у структуру "Нафтогазу"), а також був директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК "Нафтогаз України" у 2014-2020 роках. Після цього працював радником голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У червні минулого року був звільнений після скандалу. Виявилося, що Діденко придбав розкішний новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто. Сам Діденко стверджував, що планував перепродати авто своєму другу з Німеччини, який нібито сам попросив купити це авто в Україні.