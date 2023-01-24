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Львів (790) Нафтогаз (3163) готель (135) приватизація (1199) ФДМУ (1222) Діденко Олег (1)

Колишній радник Вітренка після елітного Bentley купив готель Міноборони у Львові за 115 мільйонів (оновлено)

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готель,власта

Фонд держмайна провів приватизаційний аукціон львівського готелю "Власта". У торгах взяли участь 23 інвестори, а переможна ціна зросла в 16 разів – до 115 млн грн.

"Фонд держмайна залучив 115 млн грн, продавши на приватизаційному аукціоні львівський готель "Власта". Аукціон відбувся 23 січня. У торгах взяли участь 23 інвестори. Переможна ціна зросла у 16 разів", – йдеться в повідомленні Фонду.

За даними у системі "Прозоро.Продажі", покупцем готелю оголошено київську компанію "Магнус Трейдінг Україна", яка запропонувала найвищу ціну – 115 млн грн. Найближчим конкурентом киян була львівська "Компанія Будресурс" із пропозицією 105 млн грн.

За даними сервісу "Опендатабот", власником ТзОВ "Магнус Трейдінг Україна" є колишній радник голови "Нафтогазу" Олег Діденко.

Готель "Власта" на вул. Клепарівській у Львові раніше належав Міноборони, пише місцеве видання Zaxid.net. Це 12-поверхова будівля загальною площею понад 8 тис. кв м, розташована на відстані 1,7 км від центру міста.

За даними ФДМУ, останніми роками готель був збитковим. У 2020 році він отримав 251 тис. грн чистого збитку, в 2021 році – 78 тис. грн, за січень-вересень 2022 року – 421 тис. грн.

Перше медичне об’єднання Львова заявляло про намір придбати готель за стартовою ціною і виплатити всі борги та закликало інших учасників відмовитися від його купівлі. Будівлю планували використати для проживання пацієнтів, які потребують довготривалого лікування. Львівське медичне об’єднаннятаки взяло участь в аукціоні із пропозицією 57 млн грн, що виявилася вдвічі нижчою від пропозиції переможця.

Як повідомлялося, 49-річний Олег Діденко працював директором ДК "Газ України" (входить у структуру "Нафтогазу"), а також був директором з проблемної заборгованості, газорозподільних систем та роздрібного газопостачання НАК "Нафтогаз України" у 2014-2020 роках. Після цього працював радником голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У червні минулого року був звільнений після скандалу. Виявилося, що Діденко придбав розкішний новий автомобіль Bentley Bentayga 2022 року виробництва під час дії пільгового режиму розмитнення авто. Сам Діденко стверджував, що планував перепродати авто своєму другу з Німеччини, який нібито сам попросив купити це авто в Україні.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+6
Тільки збудувати такий готель, без оздоблення, коштує в рази більше.
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24.01.2023 12:28
+4
Чому як тільки щось державне, одразу збиткове? Вже заї...али ці "керівники" різних рівнів в держструктурах, яки ни...уя не роблять. Де вони беруться в державі завжди? Чому таке нікчемне падло пролазить в державні структури? Що не так в цій державі? І це я знаю особисто, бо працюю державному підприємстві і бачу як керівництво тринкає гроші, замість заробляти.... Можливо ми заслуговуваємо таких трутнів?
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24.01.2023 17:11
+4
Така будівля в гарному районі за менш ніж 3 млн. USD? Поцікавтеся цінами на землю та будівництво.
До речі, я колись задовго до війни там зупинявся. Тоді був пристойний готель.
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24.01.2023 17:24
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Тільки збудувати такий готель, без оздоблення, коштує в рази більше.
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24.01.2023 12:28 Відповісти
от прям в рази?
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24.01.2023 16:16 Відповісти
Така будівля в гарному районі за менш ніж 3 млн. USD? Поцікавтеся цінами на землю та будівництво.
До речі, я колись задовго до війни там зупинявся. Тоді був пристойний готель.
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24.01.2023 17:24 Відповісти
Ви цікавилися вартістю будматеріалів та будівельних робіт ? Не вірите написаному - побудуйте втричі дешевший поряд - я оформлю кредит і з радістю у вас придбаю ! Ну і там дрібниця така є іще при будівництві , інвестиційний внесок здається зветься, якщо не помиляюся , місцевій раді потрібно заплатити щось чи 15 % від вартості будівництва , чи трішки більше ....
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25.01.2023 00:58 Відповісти
Собівартість 1 кв м будівництва вже перевищила 1000 баксів, рахуйте...
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25.01.2023 09:36 Відповісти
країна можливостей
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24.01.2023 16:12 Відповісти
От бідний діденко брехав про бентлі, якогось друга приплів .Якщо брехня проканує то і будуть брехати ,сіяти прям в очі ,чим і 🤡 клоун зеленський я займається з 2019.
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24.01.2023 16:38 Відповісти
Чому як тільки щось державне, одразу збиткове? Вже заї...али ці "керівники" різних рівнів в держструктурах, яки ни...уя не роблять. Де вони беруться в державі завжди? Чому таке нікчемне падло пролазить в державні структури? Що не так в цій державі? І це я знаю особисто, бо працюю державному підприємстві і бачу як керівництво тринкає гроші, замість заробляти.... Можливо ми заслуговуваємо таких трутнів?
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24.01.2023 17:11 Відповісти
Тому що державна власність майже завжди збиткова в усіх країнах. Тому в нормальних країнах державні компанії виступають лише в якості замовників, а виробляють усе чи майже усе приватні компанії. Нічого зайвого, лише капіталізм. Так, сходу, найбільший приклад - NASA.
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24.01.2023 22:38 Відповісти
Ну не прям 100%, є виключення на кшталт державного Рено у Франції в 50-70-х, але переважно так - державне збиткове...
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25.01.2023 09:38 Відповісти
Странно, что в 2023-м году вы задаете такие вопросы. Это есть основа отличия между совком и капитализмом. Назначенный управленец никогда не настроен на долгосрочное развитие и перспективу, т.к. точно понимает, что сегодня назначили, завтра снимут. А значит нужно успеть за отведенное время "отблагодарить"всех способствовавших назначению и еще внукам на яхты насобирать.
Частный собственник вынужден каждый день анализировать конкурентов и думать на перед. Иначе прогорит. Он может себе позволить и обязан инвестировать и модернизировать, понимая, что завтра вернет затраты и заработает больше.
Данная формула конечно не касается наших извращенных бизнесменов-олигархов, выходцев из 90-х и оторвавших в свое время предприятия крупной промышленности. Там другая линия - высосать весь сок по максимуму, потом заработать на банкротстве, а потом на распиле остатков.
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25.01.2023 09:51 Відповісти
Нарадив.
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24.01.2023 17:18 Відповісти
Це лише готель, який кажуть ще дорожче побудувати.
А що казати про державний морський порт Усть-Дунайськ, який під час кровопролитної війни країни за виживання подарували своєму "приватному власнику" за смішні 200млн.грн. чи хоча б 2 газових родовища на Полтавщині для ахмета за 1.3 млрд грн. з прихованими від громадськості об'ємами покладів природного газу
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24.01.2023 17:26 Відповісти
Гофмаршал попросив свого друга, яйцеголового міністра продати от і продали. А земля не міста а міноборони. Тепер гроші на ремонт виділить МО за рахунок продажу золотих яєць і фокус вдався.
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24.01.2023 18:36 Відповісти
Договор купли продажи не заключен. Повідомлення про намір укласти договір Немає
До оплаты публиковать итоги тупо и опасно. Это вопрос к проззоро. Имена, адреса....
Интересно как будут решать вопрос с землёй

ДФС у Львівській області.

Відомості про земельні ділянки:

Назва Адреса розташування Площа земельної ділянки (га) Кадастровий номер земельної ділянки Цільове призначення земельної ділянки Форма власності, підстава на право користування земельною ділянкою, інформація про обтяження

Земельна

ділянка м.Львів, вул.Клепарівська 30 0,5631 - виробничі потреби Користування земельною ділянкою на підставі рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.02.1985 № 3-С, наказу начальника Львівського гарнізону від 27.01.1998 № 2. Земельна документація відсутня.
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24.01.2023 20:08 Відповісти
збиткове в 2022? коли з усієї країни люди тікали до Львову і платили дурні гроші за проживання? нуну
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24.01.2023 23:36 Відповісти
360 доларів за кв.м.
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25.01.2023 00:52 Відповісти
До речі, ви звернули увагу, що після того як вітренко пограбував нафтогаз на 50 млрд, він кудись зник. І у "правоохоронних органів" до нього немає ніяких питань.
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25.01.2023 07:34 Відповісти
Всяка наволоч за наші гроші купляє бентлі та готелі а вилупки не віддали готель для хворих от вам і правда аватарів
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25.01.2023 10:02 Відповісти
 
 