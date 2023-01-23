Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу. ФОТО
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Дві українські пам’ятні монети увійшли до 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного монетного конкурсу "Монета року" та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".
Як повідомляє Національний банк України, монета з нейзильберу номіналом 5 грн "До 30-річчя незалежності України" стала найхудожнішою монетою року. Вона присвячена ухваленню Верховною Радою України 24 серпня 1991 року історичного документу – Акту проголошення незалежності України.
Композиція на монеті зображує Україну: безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки, та зображення кольорової вишиваної стрічки, що символізує код нації і нагадує ДНК.
Автором ескізу цієї монети став український художник Олег Шупляк. Широку популярність здобула його серія картин "Двовзори". Скульптор монети – Володимир Атаманчук; програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівники Банкнотно-монетного двору НБУ).
Срібна монета номіналом 10 грн "25 років Конституції України" перемогла у номінації "Найкраща монета про сучасну подію".
Композиція на монеті відтворює складений пазл, контурами якого є мікротекст із цитатами окремих статей Конституції України, а силуетні постаті на монеті уособлюють народ України.
Автором ескізу цієї монети є київський художник Владислав Яровий, програмне моделювання здійснив Юрій Лук’янов (працівник Банкнотно-монетного двору НБУ).
Міжнародний конкурс "Монета року" щорічно проводить авторитетне нумізматичне видання World Coin News за підтримки The Journal of East Asian Numismatics. Цього року конкурс відбувся в 40 раз. Міжнародні експерти визначали переможців серед майже 2,3 тис. монет із 40 країн світу, випущених у 2021 році. На першому етапі було обрано 100 найкращих монет (по 10 монет у кожній з 10 номінацій), до числа яких потрапили сім українських пам’ятних монет.
У номінації "Найбільш надихаюча монета" цього міжнародного конкурсу перемогу вже здобували дві українські монети: у 2021 році – пам’ятна монета з нейзильберу "Передова"; у 2001 році – срібна пам’ятна монета "Різдво Христове". У 2017 році до фіналу конкурсу потрапила монета з нейзильберу "Євромайдан" – у номінації "Найхудожніша монета року".
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