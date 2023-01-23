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Антикорупційний суд стягнув у дохід держави майно російського мільярдера

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шелков

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції про конфіскацію активів російського мільярдера Михайла Шелкова.

Як повідомляє ВАКС, у дохід держави стягнуто:

  • квартиру загальною площею 175,5 кв. м у Одесі;
  • стояночне місце в Одесі;
  • склад рулонів нержавіючої стальної стрічки загальною площею 2 411,3 кв. м у Нікополі;
  • комплекс у Нікополі;
  • квартиру загальною площею 68,5 кв. м у Нікополі;
  • трактор колісний;
  • причіп;
  • автомобіль Lexus;
  • чотири автомобіля Mitsubishi Pajero Sport;
  • грошові кошти на банківських рахунках;
  • 100% частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "ВСМПО Титан Україна".

Водночас суд відхилив доводи міністерства щодо належності підприємства та відмовився стягнути на користь держави Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат, який розробляє запаси титано-цирконієвих пісків у Дніпропетровській області.

"Апеляційна скарга може бути подана до Апеляційної палати ВАКС упродовж 5 днів з дня проголошення рішення", – зазначили у ВАКС.

Міхаіл Шелков – колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.

За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив – ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".

У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова – громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".

Автор: Галина Ялівець
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Є така думка.....міністерство оборони України штучно виводять з-під серйозних звинувачень у розкраданні коштів для закупівля теплого одягу і зимового спорядження для ЗСУ, розкручуючи «яєчну» справу щодо завищення цін на продукти для підрозділів поза зоною бойових дій. Реально, починаючи з вересня 2022 по нинішні час МО України витратило біля 2,6 млрд. гривен на закупівлі зимового спорядження більшу частину яких було розкрадено і замасковано гуманітарною допомогою. На сьогоднішній момент більшість бойових підрозділів забезпечено зимовим спорядженням на 30−40%.
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23.01.2023 21:10 Відповісти
Бажаю щоб тим трактором і на тому прицепі тих суддів везли на ростріл, Бач які патріоти якось дріб'язок арештували а комбінат лишили кацапові.Зелені скоти ось хто ці судді.
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23.01.2023 22:00 Відповісти
Водночас суд відхилив доводи міністерства щодо належності підприємства та відмовився стягнути на користь держави Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат
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це ж така дрібниця....А трахтор і причіп-ото да! Справжній удар по кацапському олігарху! Мені аж шкода його стало від таких санкцій..Як же ж він нещасний без трактора жити буде? Напевно повіситься з горя...
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Падлюку суддю-на гіляку!
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24.01.2023 00:38 Відповісти
 
 