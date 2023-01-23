Кабмін передав Фонду держмайна "Укрбуд", Національний фонд інвестицій і 70 вугільних шахт

Кабінет міністрів передав в управління Фонду державного майна України ще понад 160 об’єктів, у тому числі Національний фонд інвестицій, "ТЕЦ-2 Есхар", "Укрторф" ", "Укрбуд", "Укртрансбуд" та "Укрмонтажспецбуд".

Відповідне розпорядження №37 уряд ухвалив 10 січня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з документом, Фонду держмайна також передано від Держрезерву понад 10 хлібних баз та КХП, а від Міненерго цілісні майнові комплекси (ЦВК) близько 70 вугільних шахт, у тому числі "Добропіллявугілля", яке на початку 2021 року було повернуто Фонду з оренди ДТЕК Ріната Ахметова та передано у підпорядкування Міненерго.

У переліку також корпоративні права у кількох десятках підприємств, які перебувають у управлінні Мінекономіки, Мінагрополітики, Мінрегіону, Міноборони, Держпродспоживслужби, Держрибагенства, Національної академії наук, Держкомтелерадіо, Держрезерву. Більшість підприємств або призупинили діяльність, або перебувають на різних стадіях ліквідації та банкрутства.

Зокрема, ФДМ призначений керуючим концерну "Укрторф", рішення про ліквідацію якого Кабмін ухвалив ще 2021 року у зв'язку з недоцільністю подальшого функціонування та зниженням основних фінансово-господарських показників його дев'яти підприємств.

Крім того, у сферу управління Фонду мають передати ЦВК "Чорноморське морське пароплавство" та Fishing Company S.A. (Британські Віргінські острови), на траулери якої у 2021 році було накладено арешт російською держкомпанією "ВЕБ.РФ"

У переліку також низка проєктних та науково-дослідних інститутів із системи МВС, Мінекономіки та Держрибагентства, "Укрветсанзавод", "Київприлад", "Укрвійськкурорт", "Урресурси", "Укрспецназ".