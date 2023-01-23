У Чехії зареєструвалися 636 тисяч українців

Наприкінці минулого року поліція Чехії зареєструвала 636,28 тис. українців, які легально проживають у країні. У 2021 році чисельність громадян України, які перебувають на чеській території, склала близько 200 тис.,

Як заявили президент поліції Мартін Вондрашек та начальник поліції у справах іноземців Мілан Майєр на пресконференції, зростання пов'язане з російським вторгненням в Україну, пише Czech Radio.

Загалом на кінець 2022 року посвідку на проживання в Чеській Республіці мали 1,71 млн іноземців, тоді як роком раніше їхня чисельність не перевищила 660,86 тис. осіб.

Із початку вторгнення Росії в Україну до кінця минулого року заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії подали загалом 659,77 тис. українців, видано було в результаті 473,22 тис. віз. Президент поліції уточнив, що протягом останніх тижнів року було подано менше прохань, лише кілька сотень заяв.

За даними МВС, Чеська Республіка на сьогоднішній день видала 480,8 тис. тимчасових захисних віз біженцям із України, які відкривають їх власникам доступ до державної медичної страховки, здобуття освіти та ринку праці. Спочатку передбачалося, що віза буде дійсна протягом року, проте біженці вже можуть продовжити її до кінця березня 2024 року.