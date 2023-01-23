У Державний аграрний реєстр внесли дані про 95 тисяч виробників

Упродовж 5,5 місяців функціонування Державного аграрного реєстру в системі зареєструвалося понад 95 тис. аграріїв. Найбільша кількість 75% зареєстрованих є селянами-одноосібниками, у той час як 25% це ФОПи та юридичні особи.

У розрізі областей безперечним лідером за кількістю агровиробників, зареєстрованих у ДАР є Миколаївська область − понад 9 тис. реєстрацій із серпня минулого року, повідомляє Міністерство аграрної політики й продоволства.

Високі показники реєстрації фермерів у ДАР також мають Кіровоградська і Дніпропетровська області − майже 6 тис. фермерів від кожної, Вінницька і Волинська − понад 5,5 тис. реєстрацій від кожної, до показника 5 тис. реєстрацій впритул наблизились Одеська та Хмельницька області.

Позитивну динаміку реєстрації у ДАР демонструють Полтавська − понад 3,5 тис., Рівненська − понад 3 тис., Житомирська і Чернігівська області − майже 3 тис.

Державний аграрний реєстр (ДАР) – це автоматизована електронна система, створена Мінагрополітики за технічної допомоги Світового Банку, коштами Європейського Союзу для ефективного і прозорого розподілу та адміністрування усіх видів підтримки для українських аграріїв, що надаються в межах державних програм, у вигляді грантів від міжнародних партнерів, а також будь-яких інших видів технічної допомоги.