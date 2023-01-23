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Справа про премію на 260 мільйонів: Суд відмовився арештувати колишнього голову "Нафтогазу" Коболєва (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

коболев,андрій,коболєв

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився обрати запобіжний захід ексголові правління "Нафтогазу" Андрію Коболєву у справі про виплату йому премії.

Про це депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив за результатами судового засідання у Telegram.

"ВАКС залишив клопотання щодо тримання під вартою Андрія Коболєва без задоволення", – написав депутат, уточнивши, що суд також відмовився покладати на підозрюваного додаткові зобов’язання.

Своєю чергою у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про намір оскаржити це ріщення суду.

"Прокурор САП не погоджується з рішенням суду про відмову в застосуванні запобіжного заходу колишньому Голові правління НАК "Нафтогаз України", який підозрюється у заволодінні шляхом з Прокурор вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним. Не застосування запобіжного заходу може негативно вплинути на подальше розслідування. Крім того, існують ризики того, що підозрюваний може покинути країну або перешкоджати слідству. Зважаючи на викладене, прокурор після ознайомлення з повним текстом рішенням суду, оскаржить це рішення в суді апеляційної інстанції", – повідомили у прокуратурі.

Як повідомлялося, прокурор у суді наполягав на застосуванні до Коболєва запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 365 млн грн.

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+10
Коболев выиграл в газпрома исков на больше чем 20 млрд. долл!!!!, так что премия в 10 млн. долл еще сильно занижена. ****** коррумпированая клоака, бойко же украл на вышках 800 млн. долл, почему вы гандоны его не судите???
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23.01.2023 20:00
+6
Нет, все само произошло. Это все заслуга мудрого нарида. Только почему-то после Кобелева выигрывать перестали.
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23.01.2023 21:08
+5
Команда Коболева вперше в історії виграла суд над Газпромом і примусила його повернути в держбюджет України міліарди доларів і взяла собі невеличкий процент від цієї суми, про який домовлялися з урядом.

А могла б цього і не робити.
Могла би просто отримати від Газпрому значно більшого хабаря і сидіти собі тихо і не рипатись з міжнародними судами. Тоді б Україна нічого б не отримала зато зелене бидло було би спокійне і не чіпало би Коболєва, бо брати хабарі і шкодити Україні це звичайна практика зелених хабарників.
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23.01.2023 22:17
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Та він же цим суддям свій в доску.
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23.01.2023 19:25 Відповісти
Не балаболь.
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23.01.2023 21:48 Відповісти
Коболев выиграл в газпрома исков на больше чем 20 млрд. долл!!!!, так что премия в 10 млн. долл еще сильно занижена. ****** коррумпированая клоака, бойко же украл на вышках 800 млн. долл, почему вы гандоны его не судите???
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23.01.2023 20:00 Відповісти
Серьезно? Сам или фирму за бабки нанял? Те премия должна была пойти не уму, а на зарплату юридической конторе. А то как-то за одно и то же Нефтегаз заплатил 2 раза
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23.01.2023 20:25 Відповісти
А таких олігофренів, які вважають, що саме Кобель щось виграв, хоч греблю гати.
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23.01.2023 20:58 Відповісти
Нет, все само произошло. Это все заслуга мудрого нарида. Только почему-то после Кобелева выигрывать перестали.
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23.01.2023 21:08 Відповісти
А ТЮльок у силіконовому соусі- тіко ти. Давай, добивай простидедукцією, якби не Вана із накращими в світі умовами контракту то ми б не виграли...
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24.01.2023 18:10 Відповісти
ты хоть представляешь как оценивается работа руководителя?? разве по количеству походам в суд??
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23.01.2023 21:30 Відповісти
Не поверите, но представляю. Вы забыли, что Коболев брал на себя обязательства поднять добычу украинского газа? Подстказать результат? Добыча, по результатам его деятельности, упала. За это тоже премию начислим?
Я скажу больше - если покопать, то премия окажется мелочью перекочевавшей в карман Коболева...
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24.01.2023 01:24 Відповісти
Тим більше якого милого кобль наймав юридичну контору? Хіба Нафтогаз немає власного юрдепартаменту, чи захотіли відмити державні кошти через конторку прокладку?
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23.01.2023 23:10 Відповісти
Чому так скромно? Відразу 200млрд.долл. пишіть
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23.01.2023 23:11 Відповісти
Більше того, між командою, яка судилася з кацапією, а туди входили і юристи з закордону, і державою Україна було укладено договір про 10% премії від суми яку вдасться відсудити. Розраховували на суму до шести лярдів, а в підсумку відсудили близько 16 млрд. Але потім наше суспільство почала душити жаба, а журнашлюхи швиденько цю жабу розпочали, навипередки, підгодовувати.
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24.01.2023 10:37 Відповісти
Та все просто. Перечитайте його повноваження у посадовій інструкції, чи іншому документі, який регулює рамки його повноважень. Як там не написано, що він має узгоджувати свої бонуси з Кабміном чи кимось ще, то він зробив усе за законом. Щось мені підказує, що в нього були на то повноваження - ось й нарахував бонуса )))) Якби не можна було б так нарахувати, то вкрав би через схему якусь
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23.01.2023 20:15 Відповісти
Люди такого уровня интеллекта не делают ничего на авось...Они всё делают по закону. Им хватает ума находить в нём дыры. Нечаянные... или специально оставленные. Как у Жванецкого "Вокруг базы высокий , глухой забор и, как положено - с несколькими дырками"
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23.01.2023 21:22 Відповісти
Умные люди не крадут, они живут по закону, который написан так как им удобен. Вот на Западе именно так. Зачем красть, мучаться, если можно вполне легально построить карьеру топ-менеджера c огромными бонусами?
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23.01.2023 21:25 Відповісти
Команда Коболева вперше в історії виграла суд над Газпромом і примусила його повернути в держбюджет України міліарди доларів і взяла собі невеличкий процент від цієї суми, про який домовлялися з урядом.

А могла б цього і не робити.
Могла би просто отримати від Газпрому значно більшого хабаря і сидіти собі тихо і не рипатись з міжнародними судами. Тоді б Україна нічого б не отримала зато зелене бидло було би спокійне і не чіпало би Коболєва, бо брати хабарі і шкодити Україні це звичайна практика зелених хабарників.
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23.01.2023 22:17 Відповісти
А в кого він запитав чи готовий народ йому заплатити 10% від мільярдних збитків держави за підпис судових документів в Стокгольмському арбітражі? Якби провели законний тендер, то можливо знайшлися б кращі юристи, які представляли б інтереси Нафтогазу за 0.1% від цієї суми.
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23.01.2023 23:17 Відповісти
Ви принципово несете соціалістичну маячню сидячи в капіталістичній Америці, як комуняка симоненко?
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24.01.2023 00:00 Відповісти
Хіба за українським законодавством товари та послуги за державні кошти не закупляються за справедливою тендерною процедурою? Хіба Нафтогаз у 2018 р. не мав власних юристів на зарплаті?
До чого тут соціалістична маячня?
Схоже це ви несете маячню.
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24.01.2023 01:06 Відповісти
Народ хочет только тех кто сделает забесплатно и целиком. Но чего-то такие всегда только приносят вред. Даже странно как-то. Короче, у народа проблема с отсечением тех кто просто вешает лапшу на ушах. Так что народ бы не выбрал Кобелева, тут вы правы. Он бы выбрал того кто проиграл бы Газпрому.
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24.01.2023 00:02 Відповісти
до чого тут ,,зелене бидло,, зарплата коболева 71 000 долл в месяц ---- зарплата канцлера Германии 18 388 евро в месяц , руководитель правительства одной из мощнейших экономик планеты получает в три раза меньше зарплату чем коболев , КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО В САМОЙ БЕДНОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ , и еще премия 10 000 000 лимонов баксов -- може це занадто
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24.01.2023 07:24 Відповісти
Так, виграти 3 мільярди долларів у кацапського газпрому і вивести НАК Нафтогаз у прибуток, це явний злочин.
От зараз все супер: Нафтогаз у сраці, керівник у розшуку і жодних питань.
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24.01.2023 00:13 Відповісти
в Стокгольме норвежская юридическая компания, представляла интересы НАК "Нафтогаз Украины"( по договору и за вознаграждение) и добилась положительного судебноого решения Стокгольмского арбитража.( для тех дятлов, которые много пи"дят без толку ). А НАК должен был собрать документы и передать юридической компании, и только Ничего героического!
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24.01.2023 01:28 Відповісти
пришло время все суды отправить на фронт на восток Украины... всех судей, помощников, доносчиков и прочую шушеру - пусть попробуют не бабло грести, а защищать Украину...
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24.01.2023 06:13 Відповісти
а почему никто не вспомнит газовый контракт жюльки тимошенко ,,бери или плати,, эту удавку жюля повесила на наш бюджет и петлю затянула , а команда коболева ,,героически,, боролась в судах , защитнички коболева назовите где ,в какой ***** стране госчиновник получает премию 10 000 000 лимонов долл. когда пенсия 3800грн а медсестра получает 10 000грн как у этого гандона руки не отсохли брать такую,,премию,, и еще защитнички коболева шоб вы знали его зарплата в месяц 2 000 000 лимона грн когда курс был 25--28 грн возьмите калькулятор и посчитайте получите 71 500 долл --- у канцлера германии богатейшей страны планеты зарплата меньше --- короче должен быть ЗАКОН который регулирует зарплату и премии отталкиваясь от прожиточного минимума в УКРАИНЕ , ВОВА просит 300 танков , а сколько в ХАРЬКОВЕ можно было их построить на 10 000 000 лимонов баксов
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24.01.2023 07:09 Відповісти
А на 10 миллиардов долларов сколько танков можно построить? Если думаешь, что твой зе и ко меньше украли на дорогах, энергоатоме, нафтогазе и т.д. то ты не очень умный.
Коболев спокойно мог взятку получить от кацапов и проиграть суд. Как думаешь, кацапы такие же тупые как ты и не предлагали ему миллионов 50 за проигрыш Украины в суде?
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24.01.2023 07:23 Відповісти
он не мой , я за пороха голосовал и за ЕС --- мы говорим про коболева если ты забыл , у него зарплата была 71 500 долл в месяц у канцлера Германии 18 388евро в месяц --- думай--- может ему половину бюджета УКРАИНЫ платить чтобы он у ***** взятки не брал
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24.01.2023 07:32 Відповісти
Если это будет в итоге выгодно - то да, можно и миллмон долларов в месяц платить. Сейчас нафтогаз - банкрот, с миллиардными долгами, думаю ты рад, что топ менеджмент нафтогаза сейчас получает меньше канцлера германии. Куда свалить от *********?
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24.01.2023 07:40 Відповісти
приведу тебе цифры и факты -- коболева уволили 28апр.21года . а теперь сядь а то упадеш , убыток НАФТОГАЗА ЗА 2020 ГОД--19 000 000 000 МЛРД ГРН --за эти ,,достижения ,, его поменяли на витренко --- куда тебе свалить не знаю , я буду жить здесь в Украине
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24.01.2023 07:56 Відповісти
А это точно коболев виноват в убытках после 19 года? А не витренко, нкрекп, бородатая бабушка, министр энергетики и другие люди с маленькими официальными зарплатами, но с большими амбициями?
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24.01.2023 08:10 Відповісти
На 10 млн можно построить 2 танка! Бойко на двух вышках поднял 300 млн и никакого дела нет.
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24.01.2023 10:58 Відповісти
Юрасику, а чому б тобі не втамувати совкодрочерство із жабою та до..атись до Мудрика, котрого віддали за 100млн. євриків та отримуватиме 120000 за місяць... Нагадаю, що 22рочки хлопцю, але виїзним виявився?
Ти, насправді такий бовдур та вважаєш, що політики заходу човпуться за зарплату, витрачаючи мільярди на передвиборчу агітацію?
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24.01.2023 13:08 Відповісти
сунь хунь в чай я не розумию твого блювотиння про якогось мудрика якому 22роки -- бембербия кергуду
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24.01.2023 17:03 Відповісти
Типово для дегенерата зебільного, тоді іржи.
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24.01.2023 17:19 Відповісти
иг сху -- ты он , она или оно , или все вместе --- тебе неудачно пол поменяли , хирург бухой вульву тебе вместо уха пришил , сходи к другому он исправит не переживай
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24.01.2023 17:29 Відповісти
Накипіло даздраперма совкодрочерна? Візьми у пса.
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24.01.2023 18:12 Відповісти
эдик кац ,он даже не сомневается
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24.01.2023 17:31 Відповісти
Хто б сумнівався.
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24.01.2023 08:09 Відповісти
до чого тут ,,зелене бидло,, зарплата коболева 71 000 долл в месяц ---- зарплата канцлера Германии 18 388 евро в месяц , руководитель правительства одной из мощнейших экономик планеты получает в три раза меньше зарплату чем коболев , КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО В САМОЙ БЕДНОЙ СТРАНЕ ЕВРОПЫ , и еще премия 10 000 000 лимонов баксов -- може це занадто
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14.04.2023 22:00 Відповісти
 
 