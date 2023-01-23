Google продовжила онлайн-курс про хмарні технології для українців
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Google продовжує освітню програму "Розвивайте кар’єру з Google Cloud" в Україні. Так, до кінця 2023 року Google планує навчити до 10 тис. українців працювати з хмарними технологіями, що допоможе продовжувати цифрову трансформацію України та вивести її на новий рівень.
Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, багато українців вже отримали знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями за підсумками першого потоку навчання програми програму, і наразі стартує другий потік програми.
Навчання буде з фокусом на Machine Learning та роботу з даними, уточнили в Мінцифри.
Учасники отримають:
- 60 днів безоплатного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost;
- практичний досвід світового рівня;
- індивідуальні напрями навчання;
- безоплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів, отриманих під час навчання;
- зустрічі з фахівцями щодо підготовки до міжнародної сертифікації Google Cloud та карʼєрними консультантами.
"Навчання розпочнеться 1 лютого, тому якщо вмієте працювати з даними та знаєте англійську мову, реєструйтесь за посиланням", – додали в Мінцифри.
Будь ласка, зачекайте...