Євросоюз затвердив виділення 500 мільйонів євро на зброю для України, – Reuters

Європейський Союз погодив виділення Україні нового пакета військової допомоги на суму 500 мільйонів євро.

Угода про сьомий такий транш військової допомоги допомоги була досягнута під час зустрічі 27 міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі у понеділок, 23 січня, повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Пакет у розмірі 500 мільйонів євро ($542 млн) було схвалено разом із додатковими 45 мільйонами євро на "несмертельне обладнання" для військової тренувальної місії ЄС для України, уточнив один із співрозмовників агентства. Два інших джерела після переговорів міністрів за закритими дверима підтвердили це.

Очікувалося, що міністри на зустрічі обговорять рішення щодо використання російських активів, заморожених у Європі, для допомоги у відбудові України, а також десятий пакет санкцій проти Росії, який має набути чинності наступного місяця.

Угорщина схвалила 500-мільйонний транш для України, але дала сигнал про свою опозицію до посилення санкцій, особливо якщо вони мали б обмежити співпрацю Будапешта з Москвою в ядерній енергетиці.

"Усі рішення, які можуть продовжити війну або призвести до потенційної ескалації, суперечать нашим інтересам", – заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заблокувала виділення Україні сьомого траншу в розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру, який спрямовується на військову допомогу.

Досі Угорщина, яка сама не надає Україні жодного озброєння, утримувалася під час ухвалення рішень про наступні транші допомоги з Європейського фонду миру і не блокувала цю підтримку.