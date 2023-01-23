Угорщина обіцяє блокувати санкції ЄС проти "Росатома"

Угорщина не підтримає будь-які санкції ЄС, спрямовані проти атомної енергетики Росії.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Європейська правда із посиланням на місцеве видання Hirado.

Сійярто повідомив, що вже стало зрозуміло, що ЄС вже працює над 10 пакетом санкцій, за який проголосувала переважна більшість країн-членів. За словами міністра, його український колега вимагав, щоб під санкції потрапила російська атомна енергетика.

Він своєю чергою нагадав, що в Угорщині на атомну електростанцію "Пакш" припадає близько половини виробництва електроенергії.

За словами Сійярто, уряд підписав контракти на будівництво нової атомної електростанції 9 років тому, і енергопостачання країни не гарантоване без будівництва "Пакш-2" в майбутньому.

"Угорщина не підтримає жодних санкційних заходів, які впливають на ядерну енергетику", – сказав Сійярто й підкреслив, що у питанні енергозабезпечення країни не існує компромісів.

Міністр сказав, що звернувся до Європейської Комісії з проханням, що якщо буде зроблена пропозиція щодо санкцій, то вона не повинна впливати на атомну енергетику. Сійярто сказав, що угорська сторона може навіть запропонувати власний план санкцій у другій половині тижня.

Водночас він заявив, що санкції завдають більше шкоди ЄС, ніж Росії.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що український уряд очікує, що десятий пакет антиросійських санкцій ЄС міститиме обмеження проти ядерної галузі РФ.