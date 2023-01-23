Експорт української пшениці нового урожаю впав на 45%, – УКАБ

Україна від початку 2022/2023 маркетингового року (МР, липень-червень), станом на 20 січня експортувала 9 млн тонн пшениці, що на 45% менше аналогічного показника 2021/2022 маркетингового року.

Про це повідомляє пресслужба об'єднання "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

За оцінками організації, основними причинами такого значного скорочення обсягів експорту цієї культури були:

зменшення обсягів виробництва пшениці в 2022/23 року через часткову окупацію територій України та зниження врожайності пшениці;

ускладнена логістика при здійсненні експорту через часткову блокаду українських морських портів російськими військами;

неповноцінна роботу "зернового коридору" та все ще низька пропускна здатність альтернативних маршрутів.

За даними УКАБ, через зміну логістики суттєво змінилася й географія експорту пшениці. Якщо до початку війни основними країнами-експортерами були Індонезія, Єгипет та Туреччина, то в поточному маркетинговому році це – Румунія, Іспанія і Туреччина.

В асоціації наголошують, що в України все ще залишається експортний потенціал пшениці і є перехідні залишки з минулого маркетингового року. Зауважується, що в Україні достатньо запасів й для внутрішнього споживання, що становить близько 7 млн тонн. Однак ціна все ще залишається низькою на українському ринку, що значно ускладнює подальшу діяльність українських аграріїв.

Як повідомлялося, за даними Мінагрополітики, урожай пшениці минулого року склав 19,4 мільйона тонн, що на 40% менше, ніж у рекордному 2021 році (32,15 млн тонн).