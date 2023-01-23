До суспільно корисних робіт залучили майже 5 тисяч безробітних, – Мінекономіки

До виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" вже долучилось майже 5 тис. безробітних у 10 регіонах.

"На сьогодні до "Армії відновлення" залучено майже 5 тис. безробітних у 10 областях. Ці люди отримують за виконання суспільно корисних робіт оплату в розмірі 6 700 грн, що є більшим, ніж середня виплата допомоги з безробіття", – повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна в ефірі телемарафону

За її словами, минулого року держава профінансувала виконання таких робіт на 29 млн грн, а у 2023 році на це передбачено 104 млн грн.

За словами Бережної, перелік суспільно корисних робіт, які здійснюються в конкретному регіоні, залежить від його потреб. Безробітні можуть бути залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер, робіт із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Це можуть бути роботи з облаштування та укріплення блокпостів, вирубки дерев для формування окопів, заготівлі дров для військових та населення, розбору завалів та відновлення житлових будинків, пошкоджених у результаті бойових дій, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, приготування їжі військовим, плетіння маскувальних сіток.

Лідерами в залученні безробітних до суспільно корисних робіт є Полтавська область – 1 418 осіб, Сумська – 980 осіб, Київська – майже 900 осіб.

Як повідомлялося, станом на 13 січня до виконання суспільно корисних робіт у рамках проєкту "Армія відновлення" було залучено майже 4,5 тис. безробітних у дев"яти регіонах.