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Євросоюз ухвалив нові санкції проти Ірану

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іран

Рада міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу погодила новий пакет санкцій проти Ірану за репресії проти демонстрантів.

Про це йдеться в повідомленні Шведського головування в ЄС.

"На сьогоднішньому засіданні Ради міністрів закордонних справ країн ЄС був прийнятий новий пакет санкцій проти Ірану, націлених на тих, хто керує репресіями", – сказано в повідомленні.

ЄС рішуче засуджує брутальне та непропорційне застосування сили іранською владою проти мирних демонстрантів, додали в представництві.

Як повідомлялося, Іран сколихнули протести після смерті 22-річної Махси Аміні 16 вересня, вона померла після затримання поліцією моралі. Відтоді протести перетворилися на один із найсерйозніших викликів правлячому в Ірані теократичному режиму. Наприкінці грудня в Ірані почали виконувати смертні вироки затриманим протестувальникам.

Раніше повідомлялося, що уряд США оголосив про введення нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Тегераном ракетних програм.

Автор: Галина Ялівець
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