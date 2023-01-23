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НАБУ (1378) Міноборони (677) закупівлі (2171) Резніков (55)

НАБУ розслідує зловживання при закупівлі харчів Міністерством оборони на 13 мільярдів

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питание

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Як повідомляє пресслужба НАБУ, попередня правова кваліфікація у справі – ч.5 ст.191 КК України.

"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

У НАБУ додали, що розслідування у цій справі триває, а інші її деталі наразі становлять таємницю слідства.

Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на нокремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази.  Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку. 

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснює помилкою у документації. Водночас завищення цін на інші продукти міністр не прокоментував.

Автор: Михайло Орлюк
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Є така думка.....міністерство оборони України штучно виводять з-під серйозних звинувачень у розкраданні коштів для закупівля теплого одягу і зимового спорядження для ЗСУ, розкручуючи «яєчну» справу щодо завищення цін на продукти для підрозділів поза зоною бойових дій. Реально, починаючи з вересня 2022 по нинішні час МО України витратило біля 2,6 млрд. гривен на закупівлі зимового спорядження більшу частину яких було розкрадено і замасковано гуманітарною допомогою. На сьогоднішній момент більшість бойових підрозділів забезпечено зимовим спорядженням на 30−40%.
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23.01.2023 21:26 Відповісти
А що заважає відповідним структурам розслідувати розкрадання коштів для закупівлі теплого одягу і зимового спорядження? Не вірю,що зважають яйці,скоріше немає "яєць" у правохоронців .

"Зелені" гниди розтягли усюди свої загребущі руки.Ось яких потвор навибирали.
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23.01.2023 21:32 Відповісти
Ось досі розслідують чи правільно вкрали Коломойський та Боголюбов гроші з Приватбанку чи ні,начебто роблять багаторічні "еспертизи", той тут будуть ,мабудь ,робити еспертизи,тобто скільки коштує яйце: 7 гривен чи 17 й ця "експертиза",мабудь ,теж буде вічною,як "експертизи" стосовно цих двох єврейсько-українських шахраїв.
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23.01.2023 21:27 Відповісти
в Лубнах з машини можна купити яйця по 40 гривень.про що мова,де вони ті яйця беруть по 170 ?
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24.01.2023 09:59 Відповісти
Схема Резнікова - корупційна схема привласнена бюджетних коштів на постачанні забезпечення ЗСУ придумана/розроблена в МО під керівництвом міністра оборони Олексія Резнікова який виступив публічним адвокатом вказаної схеми.

Так і проситься в Вікіпедію, наступною після статті "яйця Резнікова"
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24.01.2023 11:15 Відповісти
Зеленський пообіцяв жорстко боротися із корупцією в Україні

Все кто наворовал и прибарахлился увольняются и спокойно уходят "в лес" с награбленым на "заслуженный" отдых
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24.01.2023 11:34 Відповісти
 
 