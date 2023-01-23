НАБУ розслідує зловживання при закупівлі харчів Міністерством оборони на 13 мільярдів
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.
Як повідомляє пресслужба НАБУ, попередня правова кваліфікація у справі – ч.5 ст.191 КК України.
"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн", – йдеться у повідомленні.
У НАБУ додали, що розслідування у цій справі триває, а інші її деталі наразі становлять таємницю слідства.
Раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на нокремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.
Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заперечує інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснює помилкою у документації. Водночас завищення цін на інші продукти міністр не прокоментував.
Будь ласка, зачекайте...
"Зелені" гниди розтягли усюди свої загребущі руки.Ось яких потвор навибирали.
Так і проситься в Вікіпедію, наступною після статті "яйця Резнікова"
Все кто наворовал и прибарахлился увольняются и спокойно уходят "в лес" с награбленым на "заслуженный" отдых